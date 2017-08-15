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новость ФТС: Украдено 2,6 миллиона евро, выделенных на оснащение НИИ детской онкологии

15.08.2017
Постройка НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ. Фото: mgsu.ru
Постройка НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ. Фото: mgsu.ru
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При оснащении НИИ детской онкологии и гематологии Российского онкологического научного центра им. Блохина в Москве было незаконно выведено за рубеж 2,6 миллиона евро, выделенных из федерального бюджета. Об этом в понедельник сообщила Федеральная таможенная служба.

Из Италии в Россию, говорится в публикации, транзитом через Литву перевозилась система для подготовки радиофармацевтических препаратов. Некие "участники организованной преступной группы" во время перевозки подменили товаросопроводительные документы, увеличив стоимость аппаратуры почти в три раза - с 1,87 миллиона евро до 5,25 миллиона.

Как можно заключить из публикации, часть этой разницы и была выведена за рубеж.

Полиция открыла дело по пункту "а" части 3 статьи 193.1 УК (валютные операции в особо крупном размере с использованием подложных документов), предусматривающей от 5 до 10 лет колонии.

Кроме того, заявляет ФТС, при оформлении доставленной из Италии аппаратуры были указаны недостоверные сведения. Дело по этому факту возбудил СКР. Оно квалифицировано по части 4 статьи 194 кодекса (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное организованной группой). За это преступление УК предусматривает сроки от 7 до 12 лет.

Есть ли в этих делах подозреваемые, в сообщении не уточняется.

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15.08.2017
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