Реклама

Бывший и.о. начальника таможенного поста московского аэропорта Внуково Роман Курзенков задержан в Омской области при попытке выехать в Казахстан. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя московского управления СКР на транспорте Татьяну Морозову.

"Курзенков был задержан вчера вечером при попытке пересечь границу с Казахстаном. Он уже этапирован в Москву, где Мещанский суд рассмотрит ходатайство следствия о заключении его под стражу", - сказала Морозова.

Позже стало известно, что Мещанский райсуд арестовал Курзенкова до 26 января.

По версии следствия, Курзенков совместно с другими должностными лицами внуковской таможни организовал канал по незаконному ввозу коммерческих партий товаров из Турции через "зеленый коридор" таможенного поста аэропорта.

В апреле этого года в Москве задержали сотрудников таможни аэропорта Внуково Михаила Фаста, Алексея Плитина и Игоря Кудряшова. СКР возбудил дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Суд отправи их под стражу. Позднее суд арестовал заместителя начальника этой таможни Вячеслава Лацких. Курзенков скрылся от следствия и был объявлен в розыск.

15 сентября в СКР сообщили, что бывшего начальника таможни Внукова Юрия Шебуняева, обвиняемого по тому же делу и скрывшегося от следствия, объявят в международный розыск. Морозова отметила, что Шебуняев скрылся в неизвестном направлении в июле, а позднее прислал в таможенную службу рапорт об увольнении. В августе ему заочно предъявили обвинение и объявили в федеральный розыск.

В марте начальник линейного отдела транспортной полиции аэропорта Игорь Кукушкин был задержан с поличным при получении взятки. По версии следствия, он получал деньги за то, что не пресек незаконный ввоз грузов в Россию через Внуково. Вместе с Кукушкиным был задержан его знакомый АлексеЙ Богданов, выполнявший роль посредника.