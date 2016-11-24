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Администрация детского лагеря "Сямозеро" и компания "Карелия-Опен" признаны виновными в картельном сговоре при заключении госконтрактов. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ФАС

"В результате противоправных действий ООО "Парк-отель "Сямозеро" и ООО "Карелия-Опен" госконтракты были заключены на неконкурентных условиях и с компанией, заведомо не имеющей должного опыта в организации отдыха и оздоровления детей", - отмечается в сообщении.

Суммарная цена контрактов по проведенным аукционам составила более 103 миллионов рублей. При этом в ходе анализа электронной торговой площадки установлено, что администрация лагеря и ООО "Карелия-Опен" при участии в торгах использовали один IP-адрес для подачи заявок, ценовых предложений и подписания контрактов. Начиная с 2014 года между организациями были постоянные договорные отношения и взаиморасчеты, отмечают в ФАС.

"Организация картеля позволила ООО "Парк-отель "Сямозеро" выиграть торги со снижением в 0,5-1 процент от начальной цены и заключить пять контрактов на общую сумму 101,4 миллиона рублей. В результате исполнения этих контрактов компания получила незаконный доход в размере 64,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Материалы будут переданы в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье 178 УК (ограничение конкуренции). В настоящее время прорабатывается вопрос о внесении в нормативно-правовые акты требований к исполнителю подобных контрактов об обязательном наличии опыта в сфере оказания услуг по организации детского отдыха.

18 июня 47 подростков из Москвы, отдыхавшие в лагере "Парк-отель "Сямозеро", отправились с четырьмя воспитателями на водную прогулку на трех лодках и попали в шторм. Лодки перевернулись. Тела 13 подростков в возрасте 12-14 лет нашли на другой день. Тело последнего погибшего было найдено неделей позже.

По факту катастрофы СКР возбудил ряд уголовных дел. Владелице и директору "Парк-отеля "Сямозеро" Елене Решетовой и ее заму Вадиму Виноградову вменили часть 3 статьи 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц) и статье 125 УК (оставление в опасности). Оба арестованы; по первой из названных статей им предъявлено официальное обвинение. Сам лагерь "Парк-отель "Сямозеро" закрыт.

5 июля Минэкономики сообщило, что Мэрия Москвы разместила госзаказ на организацию детского отдыха в карельском лагере "Парк-отель "Сямозеро" на условиях, специально сформированных под эту компанию. По данным ведомства, в техзадании, опубликованном в составе аукционной документации, дословно, "включая грамматические ошибки", воспроизведены фрагменты сайта поставщика с описанием эксклюзивных программ для детей разных возрастных групп.

Также выяснилось, что "Парк-отель "Сямозеро" и его единственный конкурент по аукциону, организованному департаментом соцзащиты столичной мэрии, ООО "Карелия Опен", принадлежат одному владельцу - Решетовой. При этом Минэкономики отмечает, что второй участник "уклонился от подачи ценовых предложений" и "контракт был заключен по близкой к начальной максимальной цене с единственным участником". По мнению ведомства, "Карелия Опен" подало заявку "без намерения заключать контракт".

15 июля Карельское управление ФАС выявило сговор в одном из аукционов на организацию детского отдыха с участием ООО "Парк-отель "Сямозеро" и ООО "Карелия-Опен", проведенных министерством здравоохранения и социального развития республики. "Имеются достаточные основания полагать, что документы по "карельскому" эпизоду антиконкурентных торгов будут дополнительно приобщены к делу, ранее возбужденному в отношении фигурантов нашими московскими коллегами", - заявил руководитель карельского управления антимонопольной службы Артур Пряхин.