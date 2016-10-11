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новость Экс-депутат Зиринов осужден к 22 годам колонии по делу о бандитизме и убийствах

11.10.2016
Сергей Зиринов. Фото: anapa.info
Сергей Зиринов. Фото: anapa.info
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Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил экс-депутата Заксобрания Краснодарского края единороса Сергея Зиринова к 22 годам колонии строгого режима, сообщает Интерфакс. Суд также назначил ему ограничение свободы сроком на 2 года.

Другие фигуранты дела также приговорены к длительным срокам. Эдуард Паладьян и Карник Асланян получили по 16 лет колонии строгого режима, Анастас Тильгеров - 15 лет. Асланяну и Тильгерову назначен год, Паладьяну - 1.5 года ограничения свободы.

20 сентября в ходе прений сторон гособвинитель требовал для Зиринова 25 лет колонии строгого режима, штраф в 900 тысяч рублей и ограничение свободы на два года. Для Асланяна и Паладьяна обвинитель попросил 17 лет, для Тильгерова - 16 лет, а также штрафы в 500, 600 и 400 тысяч рублей соответственно.

Ранее коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт в отношении Зиринова, Асланяна, Паладьяна и Тильгерова. Еще один подсудимый, Евгений Александрович, был оправдан.

В зависимости от роли каждого подсудимые обвиняются в бандитизме (статья 209 УК), убийстве более двух лиц из корыстных побуждений в составе банды (часть 2 статьи 105), покушении на убийство (статья 30, часть 2 статьи 105 УК) и незаконном обороте оружия (часть 3 статьи 222).

По версии следствия, в 1999 году под руководством Зиринова и Эйрияна была создана преступная группа, в которую на разных этапах деятельности вошли сотрудник суда Александрович, бывший сотрудник милиции Игорь Нехаенко, Асланян, Паладьян, Амар Сулоев, Тильгеров, а также Дмитрий Сапожников и Андрей Мирошников. В период до 2013 года на территории Краснодарского края участники банды из корыстных побуждений совершили убийства гендиректора ЗАО "Санаторий "Малая бухта" и его жены, директора ООО "Товары для детей".

Кроме того, членов банды обвинили в организации покушения на экологического активиста, заместителя атамана городского казачьего общества Анапы Николая Нестеренко. Покушение было совершено утром 22 февраля 2014 года. Неизвестный со значительного расстояния обстрелял машину активиста. Тот получил два ранения, но в тот же день выписался из больницы, а его водитель Вадим Жук погиб. Сообщалось, что казаки забрали Нестеренко домой, опасаясь нового покушения.

Экологическая вахта по Северному Кавказу определенно связала покушение на Нестеренко с его общественной активностью. Он один из лидеров экозащитников Анапы, борющийся против разрушения окружающей среды курорта, в частности против захвата земель в природоохранных зонах предпринимателями, тесно связанными с чиновничеством и криминалитетом.

В апреле 2014 года Зиринов был задержан ФСБ в одной из гостиниц Краснодара вскоре по возвращении из ОАЭ, куда уехал непосредственно после покушения. 4 апреля того же года санкцию на арест депутата выдал районный суд в столице региона.

38-летний Зиринов занимал в заксобрании должность зампреда комитета по вопросам культуры и информационной политики. Его считали теневым хозяином Анапы. В 2008 году СМИ называли Зиринова, этнического армянина, лидером армянской диаспоры города.

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11.10.2016

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