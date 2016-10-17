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"АвтоВАЗ" перешел в режим четырехдневной рабочей недели, сокращенный график введен до 19 февраля 2017 года. Как передает Интерфакс, об этом сообщили в пресс-службе компании. Решение было принято в связи с продолжающимся падением авторынка.

В 2016 году автопроизводитель уже вводил "четырехдневку" - с 15 февраля на полгода, частично производства работали в трехдневном режиме.

С 15 августа, после выхода из корпоративного отпуска, предприятие вернулось на 2 месяца к работе в режиме пятидневной рабочей недели. При этом в сентябре на линиях по сборке Lada Kalina/Granta, Lada Priora и Lada 4X4 были введены дни простоя.

С 3 октября на линии конвейера B0, где выпускаются Lada Largus, Lada Xray и Nissan Almera, вводились сверхурочные, через неделю производство вернулось в стандартный график.

"АвтоВАЗ" останавливал свой конвейер с 31 декабря 2015 года до 17 января 2016 года включительно в связи с праздниками и недельным корпоративным отпуском, с 29 апреля по 9 мая - на период майских праздников, а также с 25 июля по 14 августа в связи с трехнедельным корпоративным отпуском.

В марте было объявлено об отставке главы "АвтоВАЗа" Бу Андерссона, возглавлявшего предприятие с 2014 года. По данным СМИ, в контракте Андерссона были зафиксированы целевые показатели, основные из которых - достижение доли рынка в 20 процентов и выход "АвтоВАЗа" на уровень безубыточности при 6 процентах операционной рентабельности. Ни одно из условий не было выполнено.

По итогам 2015 года завод получил рекордный за всю историю убыток в 74 миллиарда рублей. Это втрое больше, чем годом ранее. Убыток от операционной деятельности вырос более чем в восемь раз, до 66,8 миллиарда рублей. Рыночная доля "АвтоВАЗа" по итогам 2015 года составила 16,8 процента.

В конце января сообщалось, что "АвтоВАЗ" снизит зарплаты сотрудникам на 20 процентов.