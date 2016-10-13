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новость По воле рока

Нобелевскую премию по литературе получил Боб Дилан
13.10.2016
Боб Дилан. Фото: bobdylan.com
Боб Дилан. Фото: bobdylan.com
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Нобелевскую премию по литературе в 2016 году получил американский музыкант и автор-исполнитель Боб Дилан, сообщается на сайте Нобелевского комитета. Награда присуждена "за создание нового поэтического языка в великой американской песенной традиции".

Боб Дилан (настоящее имя - Роберт Аллен Циммерман) родился 24 мая 1941 года. По мнению музыкальных критиков, его альбом 1965 года Highway 61 Revisited оказал огромное влияние на развитие рок-музыки. Дилана также считают основателен направления кантри-рок. Музыкант выпустил выпустил 35 альбомов.

Дилан - лауреат девяти премий "Грэмми". В зал славы "Грэмми" входят шесть его композиций. В списке 500 песен, повлиявших на рок-н-ролл, присутствуют пять записей Дилана.

В апреле 2008 года Дилан получил Пулитцеровскую премию "за выдающееся влияние на популярную музыку и американскую культуру, отмеченное лирическими композициями исключительной поэтической силы". Также удостоен Ордена Почетного легиона и Президентской медали Свободы, одной из высших гражданских наград США.

По итогам опроса, проведенного в 2010 году журналом Rolling Stone, Дилан был признан вторым по значимости исполнителем в рок-музыке после The Beatles. Журнал Time включил его в список 100 самых влиятельных личностей ХХ века.

В 2015 году Нобелевской премии по литературе была удостоена белорусская писательница Светлана Алексиевич. Награда была присуждена "за ее многоголосое творчество - памятник страданию и мужеству в наше время".

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13.10.2016

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