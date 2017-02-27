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новость "Оскар" за лучший фильм получила лента "Лунный свет"

27.02.2017
Путаница на церемонии вручения "Оскара". Фото: oscar.go.com
Путаница на церемонии вручения "Оскара". Фото: oscar.go.com
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Главный приз Академии кинематографических искусств и наук США "Оскар" за лучший фильм 2016 года получила лента "Лунный свет" режиссера Барри Дженкинса. Об этом сообщается на сайте премии.

Первоначально победителем в этой категории был объявлен мюзикл "Ла-Ла Ленд". Актеры Уоррен Битти и Фэй Дануэй вскрыли конверт и назвали лучшим фильмом года картину Дэмьена Шазелла, однако, после того как Шазелл поднялся на сцену и сказал несколько фраз, организаторы объявили, что произошла ошибка.

Сначала о накладке заявил ведущий церемонии Джимми Киммел. Потом о правах на награду заявил Дженкинс. Продюсеры "Ла-Ла Ленда" отдали статуэтку "Оскара" прямо на сцене команде "Лунного света", подчеркнув, что "премия принадлежит им по праву".

В итоге "Ла-Ла Ленд" получил шесть "Оскаров", включая приз за лучшую режиссуру. У "Лунного света" три статуэтки, ​два "Оскара" получил "Манчестер у моря", два "технических" "Оскара" - "По соображениям совести" Мела Гибсона.

Приз в номинации "Лучшая женская роль" присужден Эмме Стоун за роль в "Ла-Ла Ленде". Премия за лучшую мужскую роль досталась Кейси Аффлеку, сыгравшему в ленте "Манчестер у моря".

Лучшим фильмом на иностранном языке признана картина иранского режиссера Асгара Фархади "Коммивояжер". Сам Фархади не приехал на церемонию, пояснив, что протестует против новых иммиграционных указов президента США Дональда Трампа.

В своем обращении к членам американской Киноакадемии иранский режиссер подчеркнул, что таким образом выражает солидарность со своими согражданами. Слова Фархади зал встретил овацией.

Награду за лучший анимационный фильм получил "Зверополис". Лучшим документальным фильмом признан байопик "О. Джей: Сделано в Америке" - семичасовое описание истории игрока в американский футбол, обвиненного в убийстве собственной жены.

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27.02.2017

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