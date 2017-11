Реклама

Компания Тwitter среди прочих заблокировала популярный в США аккаунт пользователя Дженны Абрамс, сообщает The Daily Beast. Выяснилось, что запись была создана "фабрикой троллей" - петербургским "Агентством интернет-исследований".

Число подписчиков " Абрамс" достигало 70 тысяч человек. Многие из ее постов стали вирусными. Большинство из них не имели никакого отношения к России или политике. С 2014 года, учетная запись "Абрамс" создала образ "неразговорчивой, без излишеств, молодой американской женщины".

Набрав большое число читателей, "Абрамс" начала провоцировать разногласия по поводу иммиграции, сегрегации и отношения к Дональду Трампу, особенно в период выборов 2016 года.

В частности, в апреле прошлого года "Абрамс" написала: "Тем людям, которые ненавидят флаг Конфедерации. Знаете ли вы, что флаг и война были не о рабстве, а о деньгах". Твитт стал вирусным. С его критикой или с насмешками выступили многие журналисты, историки и знаменитостости. Однако у крайне правых пользователей он вызвал поддержку.

О твиттах "Абрамс" писалм многие СМИ, в том числе USA Today, The Telegraph, CNN, BBC, The Independent, The Observer, The Daily Mail, The New York Times. Записи часто цитировали также телеканал Russia Today и агентство Sputnik.

Проникновение "Абрамс" в американские новостные издания показывает, насколько сильно повлияла российская "фабрика троллей" на американский дискурс в преддверии выборов в 2016 году, отмечает издание.

В середине октября РБК сообщил, что "фабрика троллей" потратила около 2,3 миллиона долларов на пропаганду в соцсетях среди американцев. Было организовано как минимум 118 сообществ в Фейсбуке, Инстаграме и Твиттере с общей аудиторией около 6 миллионов пользователей. "Американский" отдел "Агентства интернет-исследований" активно работал с июня 2015 года; в августе 2017-го большинство сообществ были заблокированы.

Как сообщалось на днях, данные о публикации российской политической рекламы, которые представили Конгрессу США Facebook, Google и Twitter, свидетельствуют, что вмешательство Москвы во внутреннюю политику Соединенных Штатов оказалось более масштабным, чем представлялось ранее. При этом во всех трех интернет-компаниях сделали вывод, что контент разрабатывала и продвигала именно "фабрика троллей".