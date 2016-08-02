Печерский райсуд Киева 1 августа арестовал экс-главу фракции регионалов в Верховной раде Александра Ефремова. Ему вменяют посягательство на целостность Украины, причастность к терроризму, а именно к образованию ЛНР, и присвоение имущества "Луганскугля".

Генпрокурор Юрий Луценко анонсировал целую серию громких посадок по делам о поддержке сепаратистов.

Видео Алексея Чернышева:

Арест Ефремова: за Луганск ответит

За два с лишним года войны на востоке Украины арест Ефремова - едва ли не первый серьезный сигнал готовности Генпрокуратуры Украины расследовать роль лидеров Партии регионов в разжигании конфликта и финансировании терроризма.

До этого, конечно, было несколько громких обвинений и задержаний. Например, уже два года находится в харьковском СИЗО мэр Славянска Неля Штепа, обвиненная в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Но продвижения в судебном расследовании этого дела пока нет.

В ноябре прошлого года было странное задержание экс-министра юстиции времен Януковича Елены Лукаш. Ее заподозрили в причастности к преступлениям во время Евромайдана и присвоении госсобственности. Лукаш добровольно дала показания СБУ и ГПУ, после чего Соломенский суд Киева освободил ее, вернув заграничные паспорта и залог.

Заочно обвинения предъявлены многим членам Партии регионов, они объявлены в розыск. Но о системном расследовании деятельности регионалов широкой украинской общественности неизвестно.

Ефремов возглавлял луганское крыло Партии регионов. В интернете есть немало видеодоказательств его участия в первых митингах сепаратистов в Луганске. Он был одним из организаторов так называемого Первого Всеукраинского съезда депутатов всех уровней в Северодонецке 28 ноября 2004 года. Этот съезд был ответом на Оранжевую революцию и поддержал решение Луганского областного совета о создании "Автономной Юго-Восточной Украинской Республики".

Кстати, первым на этом съезде выступил донецкий регионал, соратник Рината Ахметова Борис Колесников, заявивший: "И если нам не дадут защитить свой выбор, мы готовы идти на крайние меры. В этом случае мы предлагаем: выразить недоверие всем высшим органам государственной власти, которые нарушили закон. Создать новое юго-восточное украинское государство в форме федеративной республики. Столицей нового государства станет Харьков; таким образом, будет восстановлена первая столица независимой Украинской республики". Тогда создания сепаратистского образования удалось избежать. Но уже в 2014 году террористы в Донецкой области получали гуманитарную помощь от кондитерских фабрик Бориса Колесникова "Конти".

Есть ли Борис Колесников и Ринат Ахметов среди тех, кого грозит посадить Юрий Луценко, пока неизвестно. Можно только гадать и о будущем луганских регионалов Юрия Бойко и Сергея Дунаева. Они сейчас максимально дистанцируются от своего соратника Александра Ефремова. 1 апреля 2016 года председателем Луганской областной организации Оппозицонного блока (правопреемника Партии регионов) был избран Сергей Дунаев. В ПР эта почетная должность всегда принадлежала Ефремову. Показания против Ефремова дал еще один бывший луганский партиец - Владимир Ландик.

Ход расследования и грядущие задержания, обещанные Луценко, покажут, насколько серьезно настроена ГПУ. Пока же похоже, что Ефремов стал "священной жертвой", которую регионалы принесли во имя безопасности остальных.