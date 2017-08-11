О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/tags/torture/m.263266.html | http://mirror715.graniru.info/tags/torture/m.263266.html
Также: Пытки, Полиция, Регионы, Криминал, Россия, Происшествия, Политика

новость Четверо жителей Анапы заявили о пытках в полиции

11.08.2017
Отдел полиции в Анапе. Фото: Википедия
Отдел полиции в Анапе. Фото: Википедия
Реклама

Четверо жителей Анапы обвинили сотрудников уголовного розыска в пытках в местном отделе полиции в декабре 2015 года. Об этом сообщают в Комитете по предотвращению пыток

В КППП за юридической помощью обратились Артем Пономарчук, Арам Арустамян, Карен и Эрик Енгояны. В период с 24 по 25 декабря 2015 года сотрудники угрозыска задержали их, поскольку мужчины якобы отказалась показать паспорта. 26 декабря судья Анапского городского суда Елена Кравцова назначила каждому наказание в виде 12 суток административного ареста.

Оперативники привезли мужчин в отдел полиции и пытками заставили признаться в разбойном нападении. "Меня стали избивать, затем через клеммы пропускать электрический ток по рукам, а когда я отказался сознаться в разбойном нападении, засунули палку в задний проход", - рассказал Пономарчук.

По словам Карена Енгояна, на него надевали противогаз и перекрывали воздух, били по пяткам, прикладывали к телу клеммы, через которые пропускали разряды электрического тока, и угрожали изнасилованием палкой. Аналогичные показания дали двое других потерпевших. В итоге все арестованные подписали явку с повинной.

После отбытия административного ареста суд избрал в отношении Пономарчука, Арустамяна и Карена Енгояна меру пресечения в виде домашнего ареста, Эрика Енгояна отправили в СИЗО.

Только 2 февраля 2016 года, после неоднократных жалоб родственников Арустамяна в прокуратуру и управление СКР по Краснодарскому краю, была начата проверка сообщения о преступлении. Однако в 2016-2017 годах следователи вынесли десять постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Прокуратура трижды требовала от руководителя краевого управления СКР принять меры по устранению допущенной волокиты.

По мнению юриста КППП Романа Веретенникова, нарушения со стороны следователей до сих пор продолжаются, а требования прокуратуры не выполнены.

В начале марта правительство России заявило, что оно не будет выполнять требования ЕСПЧ по борьбе с пытками в отделах полиции. В сентябре 2016 года ЕСПЧ предложил правительству России пойти на мировую с Татьяной Шмелевой, матерью до смерти избитого в полиции Дениса Выржиковского. Однако заместитель министра юстиции Георгий Матюшкин, уполномоченный при ЕСПЧ, в своем ответе сообщил, что Россия не примет эти предложения. "Сообщаем вам, что российское правительство не примет меры по дружественному урегулированию", - говорится в документе. При этом Россия признала, что сотрудники полиции нарушили право Выржиковского на жизнь и на человечное обращение.

Системные меры по борьбе с насилием в полиции были перечислены в обращении в ЕСПЧ адвоката правозащитной организации "Зона права" Ильнура Шарапова, представляющего интересы Шмелевой. Среди них - установка камер видеонаблюдения во всех полицейских участках, медосмотры задержанных, разработка строгого регламента по общению полицейских с задержанными. Также предлагалось увеличить штаты следователей, которые занимаются должностными преступлениями полицейских. Россия отказалась принимать эти меры против насилия в полиции.

Оставить комментарий Обсудить
11.08.2017
новость Новости по теме
27.07.2017 Житель Краснодара пожаловался на похищение и пытки сотрудниками ФСБ →
01.06.2017 ОНК: В подвале Мосгорсуда есть комната для пыток арестантов →
02.05.2017 ЕСПЧ присудил пяти россиянам компенсации на сумму свыше 130 тысяч евро за пытки силовиками →
28.03.2017 ЕСПЧ присудил нижегородцу 48,5 тысяч евро за пытки в милиции →
03.03.2017 Россия отказалась принять рекомендованные ЕСПЧ меры против пыток в полиции →
01.02.2017 В подмосковном отделе полиции силовики избили адвокатов →
Фото и Видео
30187
Play own
Политзек Денис Бахолдин
29458
Play own
В поддержку Ивана Непомнящих
27931
Play own
Пытки в сегежской колонии: свидетельства
27845
Play own
Пытки Дадина: задержания в Москве
Реклама
Выбор читателей
статья Нам плюнули в лицо
статья Российская проказа
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
статья Дело АВН: бредовый приговор
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Сталин не хуже других
383
новость Сроки по "делу АВН": ВИДЕО
Кирилл Барабаш, Александр Соколов и Валерий Парфенов на оглашении приговора. Фото: Грани.Ру
новость Четыре года за 26 марта
Андрей Косых в суде, 09.08.2017. Фото: zona.media
РЕКЛАМА
новость Консульство в США закроют
Генконсульство России в Нью-Йорке. Фото: rs.gov.ru
статья Отсидел за лугандона: ВИДЕО
Данила Бузанов
статья Атака "Дикой дивизии"
Илья Мильштейн
новость "Димон" обязали удалить частично
Заставка фильма ФБК "Он вам не Димон"
новость Новосибирск: война памятников
Памятник Николаю II и Алексею в Новосибирске. Фото: enisey.tv
новость Серебренников стал невыездным
Кирилла Серебренникова увозят на допрос. Кадр "Дождя"
новость Ракка: исламисты в окружении
Солдаты Сирийского Курдистана в Ракке. Кадр видео Reuters
новость Встречный план Пентагона
Бомбардировщик B-1. Фото: boeing.com
новость Избита депутат от "Яблока"
Александра Парушина. Фото: yabloko.ru
новость Полицейских наказали за бездействие
Нападение на краснодарский штаб Навального. Фото из ВК-группы "Команда Навального | Краснодар"
новость Евкуров за цензуру
Юнус-Бек Евкуров. Фото: ingushetia.ru
новость Кадыров передумал запрещать "Матильду"
Рамзан Кадыров. Фото: topnews.ru
в блоге Святыня пледа
383
новость Обыск у Манафорта
Пол Манафорт. Кадр CNN