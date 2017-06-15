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Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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Также: Красная площадь, Акции протеста, Полиция, Право, Общество, Политика, Россия | Персоны: Ильдар Дадин

новость Дадина оштрафовали на 20 тысяч рублей за чтение Конституции на Красной площади

15.06.2017
"Свидетели конституции" на Красной площади. Фото с ФБ-страницы Аллы Фроловой
"Свидетели конституции" на Красной площади. Фото с ФБ-страницы Аллы Фроловой
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Тверской районный суд Москвы оштрафовал активиста Ильдара Дадина на 20 тысяч рублей за чтение Конституции на Красной площади. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Дадина признали виновным в нарушении части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником митинга порядка его организации либо проведения). Как следует из материалов дела, активист проводил мероприятие в месте, "не предназначенном для публичных акций".

12 мая Дадин и еще десять активистов были задержаны на Красной площади. В отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении. 30 мая Ирину Яценко и Сергея Ожича оштрафовали на 15 тысяч рублей, Александра Мацкевича - на 10 тысяч, Людмилу Румегу - на 5 тысяч. Рассмотрение остальных дел перенесли.

Акция "Свидетели Конституции" проходит по двенадцатым числам каждого месяца. Ее участники собираются и публично зачитывают статьи российского основного закона. Проходила ли акция в июне, не сообщалось

Дадин был первым и пока единственным осужденным по статье 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах). 7 декабря 2015 года судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь приговорила Дадина к трем годам общего режима ( Видео ВИДЕО). 31 марта 2016-го судья Мосгорсуда Наталья Борисова, рассмотрев апелляционную жалобу Дадина, сократила ему срок до двух с половиной лет ( Видео ВИДЕО). Мосгорсуд и Верховный суд отклонили кассационные жалобы на приговор.

10 февраля было опубликовано постановление Конституционного суда с требованием пересмотреть решения по делу Дадина. Кроме того, КС указал, что приговор к лишению свободы по статье 212.1 УК возможен лишь в том случае, если действия, которые инкриминируются обвиняемому, "повлекли за собой утрату публичным мероприятием мирного характера, причинение существенного вреда конституционно охраняемым ценностям". Суд обязал Госдуму внести в статью 212.1 соответствующие коррективы.

В связи с этим решением защита Дадина 13 февраля подала в ВС надзорную жалобу на приговор активисту. 22 февраля президиум ВС постановил освободить Дадина. Из колонии он вышел 26 февраля.

10 марта Дадина задержали, когда он стоял в одиночном пикете у здания ФСИН в Москве на Житной улице. Это произошло после того, как активист отказался показать полицейским паспорт.

2 апреля Дадин участвовал в одиночных пикетах, проводившихся у здания ГУ МВД на Петровке в защиту задержанных на антикоррупционной акции 26 марта. На Дадина, Ожича и Юлию Успенскую в отделе полиции "Тверской" составили административные протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП. Кроме того, всех троих пытались допрашивать следователи СКР по недавно возбужденному делу о "призывах к массовым беспорядкам" и вручили им повестки на допрос. Остальных задержанных отпустили из ОВД без протоколов.

26 апреля Тверской райсуд Москвы оштрафовал Дадина на 15 тысяч рублей за эту акцию по части 5 статьи 20.2 КоАП.

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15.06.2017
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