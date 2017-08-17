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новость Заключенные из Крыма в ИК-1 Адыгеи: Нас вынуждают принять российское гражданство

17.08.2017
ИК-1 Адыгеи. Фото: prisonlife.ru
ИК-1 Адыгеи. Фото: prisonlife.ru
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Администрация ИК-1 строгого режима в пгт Тлюстенхабль Теучежского района Адыгеи создает заключенным гражданам Украины, которые доставлены из аннексированного Крыма, невыносимые условия, чтобы вынудить их принять российское гражданство. Об этом в среду сообщила на своей ФБ-странице петербургская правозащитница Яна Теплицкая со ссылкой на звонок из колонии.

Первоначально в посте указывались имена осужденных; позже Теплицкая их удалила. Однако Крымская правозащитная группа к тому времени перепечатала информацию полностью, включая имена. Давлению подвергаются Иван Федирко, Виктор Луцишин, Валерий Макаров, Дмитрий Серпик и А. Мирошин.

В понедельник Федирко объявил голодовку с требованием выдать его на континентальную Украину. Он также указал, что все два года пребывания в Адыгее фсиновцы отказывают ему в медицинской помощи.

В среду стало известно, что голодовку объявил и Макаров.

Одному из заключенных администрация до конца срока ужесточила условия содержания. Из публикации Теплицкой не понятно, идет ли речь о помещении в ОСУОН или же в ПКТ - внутреннюю тюрьму колонии.

Двое заключенных из Крыма, добавила правозащитница, уже умерли. До сих пор было известно лишь об одном погибшем в ИК-1 заключенном из Крыма - Валерии Керимове. Он был болен туберкулезом и гепатитом и умер 8 сентября 2016 года из-за неоказания медицинской помощи. Кто второй погибший, правозащитники пока не выяснили.

Осужденные попросили Теплицкую сообщить об их ситуации лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Между тем в четверг Крымская правозащитная группа передала, что Россия отказалась выдать Украине пожизненно осужденного керченца Андрея Лугина, содержащегося на участке для пожизненников ИК-1 особого режима в поселке Сосновка Зубово-Полянского района Мордовии. 1 августа Лугин получил из аппарата российского обмудсмена Татьяны Москальковой ответ на свое повторное обращение. В ответе за подписью и.о. начальника управления защиты прав человека в уголовном судопроизводстве Виктора Немченкова, датированном 14 июля, утверждается, будто осужденный является гражданином России.

Между тем Лугин отказался принимать российское гражданство. 24 апреля он объявил в симферопольском СИЗО-1 сухую голодовку в знак протеста против этапирования в Мордовию, а 26-го числа вскрыл себе вены и перерезал горло. Тем не менее 3 мая, на другой день после выписки из больницы, осужденного забрали на этап с не снятыми после операции швами.

Жена заключенного Ирина Лугина рассказала правозащитникам, что писем от нее фсиновцы осужденному не передают. Посылку, которую родственники передали больше месяца назад - 12 июля, - Лугину также не вручили. Медицинская помощь осужденному, имеющему инвалидность II группы, не оказывается. При этом фсиновцы требуют, чтобы Лугин подписал заявление об отсутствии претензий к администрации.

17 марта Россия передала Украине 12 заключенных, содержавшихся в колониях аннексированного Крыма. Украинский омбудсмен Валерия Лутковская добивалась перевода своих сограждан на континент почти два года, однако в Москве решение вопроса под разными предлогами откладывали; список же осужденных, подлежащих переводу, несколько раз сокращался.

Как сообщал в 2016 году адвокат Роман Мартыновский, эксперт Регионального центра прав человека и Украинской Хельсинкской группы, из крымских колоний в Россию перемещено, по неподтвержденным данным, около 7 тысяч заключенных, достоверно же известно о переводе 2200 человек. В ряде случаев причиной перевода становился именно отказ осужденных принимать российское гражданство, отмечал правозащитник.

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17.08.2017
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