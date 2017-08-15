Реклама

Гражданин Украины Иван Федирко, осужденный подконтрольным России Киевским райсудом Симферополя, 14 августа объявил в адыгейской ИК-1 строгого режима в пгт Тлюстенхабль голодовку, требование которой - выдача его на континентальную Украину. Об этом сообщает Центр информации про права человека со ссылкой на адвоката Романа Мартыновского.

Федирко протестует против невыполнения Россией резолюции ПАСЕ о передаче украинских заключенных на подконтрольную Киеву территорию.

Осужденный также сообщает, что администрация ИК-1 в течение двух лет, с августа 2015 года, отказывает ему в медицинской помощи. Кроме того, он пишет об отсутствии нормального материального обеспечения в колонии. Когда Федирко попросил выдать ему новую рубашку взамен полученной двумя годами раньше, его перевели в ОСУОН и отправили в ШИЗО. На момент помещения в изолятор у Федирко была повышенная температура. В ШИЗО он неоднократно жаловался на самочувствие; жалобы игнорировались. В этой связи он с 1 по 29 июня уже держал голодовку.

8 сентября 2016 года в той же колонии умер больной туберкулезом и гепатитом гражданин Украины Валерий Керимов, которого также перевели из Крыма. Причиной стало неоказание медицинской помощи. Керимов был задержан уже после аннексии полуострова. За 21 месяц, проведенный сначала в симферопольском СИЗО, а затем в колонии, он неоднократно обращался ко фсиновцам с просьбой о лечении, но эти просьбы неизменно игнорировались

3 августа сообщалось, что голодовку с аналогичным требованиями с 28 июля держит содержащийся в ростовской ИК-9 украинец из Крыма Евгений Давыдов. Давыдов также жаловался на неоказание ему медпомощи.

26 апреля, в день планировавшегося этапирования в Россию, в симферопольском СИЗО попытался вскрыть вены бывший депутат горсовета Ялты, член керченской банды Лаптева Андрей Лугин, в 2010 году приговоренный к пожизненному сроку. За два дня до этого он вместе с другим фигурантом дела, Юрием Михайловым, тоже осужденным пожизненно, объявил сухую голодовку, протестуя против этапирования в Россию и требуя перевода на континентальную Украину. Оба заключенных также жаловались, что им не оказывают медпомощь. В итоге Михайлова все равно забрали на этап. 5 мая Лугина с еще не снятыми после операции, сделанной после попытки суицида, швами тоже этапировали в Россию.

17 марта Россия передала Украине 12 заключенных, содержавшихся в колониях аннексированного Крыма. Лутковская добивалась перевода украинских граждан на континент почти два года, однако в Москве решение вопроса под разными предлогами откладывали; список же осужденных, подлежащих переводу, несколько раз сокращался.

Как сообщал в прошлом году адвокат Мартыновский, из крымских колоний в Россию перемещено, по неподтвержденным данным, около 7 тысяч заключенных, достоверно же известно о переводе 2200 человек. В ряде случаев причиной перевода становился отказ осужденных принимать российское гражданство, отмечал правозащитник.