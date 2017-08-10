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Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый во взяточничестве, пожаловался на проблемы со зрением после ознакомления с материалами уголовного дела. "Помимо имеющихся жалоб на здоровье - давление, диабет, боли в спине и прочее, - у Никиты Юрьевича появились жалобы на зрение. Он прочитал большое количество материалов, он почувствовал, что у него упало зрение. Мы требуем, просим провести обследование", - цитирует РИА "Новости" слова адвоката Белых Андрея Грохотова.

При этом защитник уточнил, что не знает подробностей о состоянии здоровья Белых, поскольку из-за затруднений с получением свиданий сможет встретиться с экс-чиновником только на следующей неделе.

По словам Грохотова, он уже направил администрации СИЗО "Лефортово", где содержится Белых, несколько заявлений об обследовании его подзащитного. Адвокат пояснил, что сначала бывшего губернатора должны будут осмотреть тюремные врачи, а затем они при необходимости смогут направить Белых на дальнейшее обследование.

В апреле Грохотов заявил, что у Белых в изоляторе обострился диабет, что привело к заболеванию мозга.

Белых вменяются два эпизода, каждый из которых квалифицирован по части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), предусматривающей от 8 до 15 лет колонии. Как утверждается, в 2011-2012 годах чиновник через посредников получил взятку 200 тысяч евро от бизнесмена Альберта Ларицкого, которому на тот момент принадлежали Нововятский лыжный комбинат и лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес" (одним из соучредителей этой фирмы выступало госпредприятие "Кировлес", по делу о хищениях в котором осужден политик Алексей Навальный). Взятку, согласно фабуле дела, Белых потребовал за согласование заявок этих фирм на включение их инвестпроектов в перечень приоритетных, предоставление в аренду лесных участков на льготных условиях и "общее покровительство" Ларицкому.

В 2013 году, утверждали в СКР, владельцем обеих фирм, последняя из которых была переименована в "Лесохозяйственную управляющую компанию", стал Юрий Судгаймер. Он, по версии следственного ведомства, выяснил, что предприятия не в полной мере исполняли условия приоритетных инвестпроектов, а это грозило расторжением договоров аренды лесных участков со стороны правительства региона. Между тем Белых в 2014 году пообещал, что, если Судгаймер даст ему взятку 400 тысяч евро, правительство закроет глаза на нарушения, допущенные фирмами. Первую половину взятки, говорится в сообщении следственного ведомства, губернатор получил в том же году, а при передаче два года спустя второй половины чиновника задержали с поличным.

Задержание было произведено 24 июня 2016 года в московском баре. На другой день Белых арестовали. При этом до сих пор следственное ведомство утверждало, что чиновника взяли при получении всех 400 тысяч евро, а не половины этой суммы.

Эпизод, датируемый 2011-2012 годами, появился в деле лишь в марте 2017-го, незадолго до предъявления Белых окончательного обвинения. Адвокат бывшего чиновника Андрей Грохотов объяснял включение нового эпизода тем, что дело его подзащитного разваливается. Он также сообщал, что Ларицкий (Грохотов называл его Эдуардом, а не Альбертом) сам заключен в СИЗО. В числе лиц, фигурирующих в деле как посредников в передаче взятки, юрист упоминал некоего Сергея Щерчкова.

Белых не признает вину, называя возбуждение дела против него провокацией. Некоторое время бывший чиновник держал в СИЗО голодовку протеста. В то же время он подчеркивал, что не считает свое преследование политически мотивированным.

28 июля 2016-го Владимир Путин снял Белых с должности "в связи с утратой доверия". Как сообщал другой адвокат арестованного, Михаил Прохоров, его подзащитный "с пониманием относится к необходимости данного шага".

27 июля СКР направил дело экс-чиновника в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

3 августа Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Белых, и оно ушло на рассмотрение в Преснеский райсуд Москвы.