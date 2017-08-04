Реклама

Администрация московского СИЗО "Лефортово" намерена привлечь к ответственности адвоката Ольгу Динзе за отказ отдать тюремщикам записи, переданные ей подзащитным, фигурантом дела о теракте в петербургском метро Акрамом Азимовым. Об этом сообщает Интерфакс. Азимов жаловался на пытки в секретной тюрьме ФСБ.

Начальство изолятора пообещало отправить составленный на Динзе акт о передаче адвокату Азимовым "рукописных листов неизвестного содержания" в органы прокуратуры "для принятия мер прокурорского реагирования".

Между тем ранее тюремщики утверждали, что уже направили в надзорное ведомство копию этого документа.

Администрация "Лефортово" настаивает, что Динзе нарушила закон о содержании под стражей. Там утверждают, что конфликт по поводу записей продлился не три часа, как утверждали адвокаты, а только сорок минут. При этом отмечается, что якобы была сделана видеозапись инцидента.

О случившемся стало известно от адвоката Дмитрия Динзе, который защищает брата Акрама Азимова, Аброра. После встречи с Акрамом Ольгу Динзе удерживали в СИЗО, требуя отдать сотрудникам изолятора полученные от подзащитного несколько рукописных страниц. Динзе предлагали посидеть в камере, пока администрация изолятора не решит, что с ней делать. Ее подзащитному, тоже выступившему против передачи записей администрации, в присутствии адвоката угрожали карцером и другими проблемами. Тем не менее она отказалась отдавать бумаги.

По мнению Дмитрия Динзе, давление фсиновцев было местью за то, что адвокаты препятствовали попыткам оперативников ФСБ посещать Акрама Азимова и давить на него. Динзе считает, что именно давление сотрудников спецслужбы ранее вынудило Азимова-младшего отказаться от заявлений о пытках.

Дмитрий Динзе не уточнил, о чем шла речь в записях, переданных Азимовым.

24 июля Republic сообщила о пытках, которым подвергались братья Азимовы после ареста. Как рассказывал младший брат, вечером 4 апреля его схватили в Подмосковье и привезли в некий подвал, где почти две недели пытали током, имитировали утопление и избивали. 17 апреля похищенного вывезли в Одинцовский район и там на камеру инсценировали его задержание. Схожим образом подвал и пытки описал и Акрам Азимов, задержанный киргизскими силовиками 15 апреля в больнице в Оше и в тот же день доставленный в Москву.

О существовании подвала, говорилось в публикации, сообщили еще четверо ранее осужденных по делам о терроризме и убийствах. Трое из них - фигуранты дела о подготовке взрыва "Сапсана" Ислам Хамжуев и Мансур Адильбиев, а также обвиненный в убийстве полковника Юрия Буданова Юсуп Темерханов - рассказали и о пытках.

Помимо жалоб в российские правоохранительные структуры пострадавшие от пыток направили обращения в ЕСПЧ.

26 июля Дмитрий Динзе сообщил, что оперативники ФСБ вынудили Аброра Азимова написать заявление с отказом от претензий к спецслужбе, касающихся его пыток в секретной тюрьме. Чтобы добиться своего, силовики угрожали физической расправой с обвиняемым и его родственниками. Адвокат заметил, что уже неоднократно подавал следователю СКР Андрею Жигулину ходатайства с требованием запретить визиты оперативников ФСБ к Азимову.