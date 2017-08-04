О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/tags/prison/m.263061.html | http://mirror715.graniru.info/tags/prison/m.263061.html
Также: Тюрьма, Спецслужбы, Пытки, Террор, Общество, Политика, Россия, Происшествия | Персоны: Дмитрий Динзе, Ольга Динзе (Чавдар)

новость Пытки братьев Азимовых: администрация "Лефортово" угрожает наказать адвоката

04.08.2017
Ольга Динзе. Фото с личной ФБ-страницы
Ольга Динзе. Фото с личной ФБ-страницы
Реклама

Администрация московского СИЗО "Лефортово" намерена привлечь к ответственности адвоката Ольгу Динзе за отказ отдать тюремщикам записи, переданные ей подзащитным, фигурантом дела о теракте в петербургском метро Акрамом Азимовым. Об этом сообщает Интерфакс. Азимов жаловался на пытки в секретной тюрьме ФСБ.

Начальство изолятора пообещало отправить составленный на Динзе акт о передаче адвокату Азимовым "рукописных листов неизвестного содержания" в органы прокуратуры "для принятия мер прокурорского реагирования".

Между тем ранее тюремщики утверждали, что уже направили в надзорное ведомство копию этого документа.

Администрация "Лефортово" настаивает, что Динзе нарушила закон о содержании под стражей. Там утверждают, что конфликт по поводу записей продлился не три часа, как утверждали адвокаты, а только сорок минут. При этом отмечается, что якобы была сделана видеозапись инцидента.

О случившемся стало известно от адвоката Дмитрия Динзе, который защищает брата Акрама Азимова, Аброра. После встречи с Акрамом Ольгу Динзе удерживали в СИЗО, требуя отдать сотрудникам изолятора полученные от подзащитного несколько рукописных страниц. Динзе предлагали посидеть в камере, пока администрация изолятора не решит, что с ней делать. Ее подзащитному, тоже выступившему против передачи записей администрации, в присутствии адвоката угрожали карцером и другими проблемами. Тем не менее она отказалась отдавать бумаги.

По мнению Дмитрия Динзе, давление фсиновцев было местью за то, что адвокаты препятствовали попыткам оперативников ФСБ посещать Акрама Азимова и давить на него. Динзе считает, что именно давление сотрудников спецслужбы ранее вынудило Азимова-младшего отказаться от заявлений о пытках.

Дмитрий Динзе не уточнил, о чем шла речь в записях, переданных Азимовым.

24 июля Republic сообщила о пытках, которым подвергались братья Азимовы после ареста. Как рассказывал младший брат, вечером 4 апреля его схватили в Подмосковье и привезли в некий подвал, где почти две недели пытали током, имитировали утопление и избивали. 17 апреля похищенного вывезли в Одинцовский район и там на камеру инсценировали его задержание. Схожим образом подвал и пытки описал и Акрам Азимов, задержанный киргизскими силовиками 15 апреля в больнице в Оше и в тот же день доставленный в Москву.

О существовании подвала, говорилось в публикации, сообщили еще четверо ранее осужденных по делам о терроризме и убийствах. Трое из них - фигуранты дела о подготовке взрыва "Сапсана" Ислам Хамжуев и Мансур Адильбиев, а также обвиненный в убийстве полковника Юрия Буданова Юсуп Темерханов - рассказали и о пытках.

Помимо жалоб в российские правоохранительные структуры пострадавшие от пыток направили обращения в ЕСПЧ.

26 июля Дмитрий Динзе сообщил, что оперативники ФСБ вынудили Аброра Азимова написать заявление с отказом от претензий к спецслужбе, касающихся его пыток в секретной тюрьме. Чтобы добиться своего, силовики угрожали физической расправой с обвиняемым и его родственниками. Адвокат заметил, что уже неоднократно подавал следователю СКР Андрею Жигулину ходатайства с требованием запретить визиты оперативников ФСБ к Азимову.

Оставить комментарий Обсудить
04.08.2017
новость Новости по теме
26.07.2017 ФСБ угрозами вынудила Аброра Азимова дезавуировать заявление о пытках →
24.07.2017 Обвиняемые в терроризме рассказали о пытках в секретной тюрьме ФСБ →
06.05.2017 Адвокатов Дмитрия и Ольгу Динзе не допускают к защите братьев Азимовых →
21.04.2017 Фигурантов дела о взрыве в метро лишили российского гражданства →
18.04.2017 Азимов отрицает прямую причастность к теракту в метро →
17.04.2017 ФСБ: Задержан организатор теракта в петербургском метро →
Фото и Видео
29458
Play own
В поддержку Ивана Непомнящих
27931
Play own
Пытки в сегежской колонии: свидетельства
27845
Play own
Пытки Дадина: задержания в Москве
27580
Play own
Вечер политзеков: письма и немного денег
Реклама
Выбор читателей
статья Историческая заслуга Путина
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
статья Мрачное пророчество Медведева
Илья Мильштейн
новость Санкции за Siemens
Здание Совета Евросоюза в Брюсселе. Фото: europahouse-tm.eu
новость Трампом займется большое жюри
Роберт Мюллер. Фото: fbi.gov
статья Где взять ум?
РЕКЛАМА
новость Бард Яковлев бежал из России
Борис Яковлев. Кадр видеозаписи
в блоге Лиза Пескова на заводе
383
в блоге Синекура за госуслуги
383
статья Молодежь - барометр Путина
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Навальному продлили испытательный срок
Алексей Навальный в суде 03.08.17. Фото: Евгений Фельдман/проект "Это Навальный"
новость Месть кремлевской крысы
Владимир Егоров. Фото с личной ФБ-страницы
новость Сенаторы США против ЧМ в России
Рабочие из КНДР на постройке "Зенит-арены". Фото: josimar.no
новость Медведев: Трамп больше не наш
Дмитрий Медведев. Фото: government.ru
новость Дело Балуха: приговор
Владимир Балух. Фото: crimeahrg.org
новость Трамп: За миграцию достойных
Дональд Трамп. Кадр видео с donaldjtrump.com
новость ЕСПЧ вступился за Феруза
Али Феруз. Фото с личной ФБ-страницы
в блоге Поэзия русской драки
383
новость Учитель пожаловался на Поклонскую
Алексей Учитель. Фото: rockfilm.ru
новость Авария на алмазной шахте
Рудник "Мир". Фото: alrosa.ru
в блоге Об СПЧ и немного о себе
39