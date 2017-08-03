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Заключенный из Крыма, гражданин Украины Евгений Давыдов, отбывающий наказание в ростовской ИК-9 в городе Шахты, с 28 июля держит голодовку с требованием передать его на родину. Об этом сообщает "Центр информации про права человека" со ссылкой на адвоката Романа Мартыновского.

По словам Мартыновского, Давыдов протестует против невыполнения Россией резолюции ПАСЕ о передаче украинских граждан на подконтрольную Украине территорию для отбывания наказания.

Жена заключенного Римма Давыдова пояснила, что российский Ялтинский горсуд летом 2015 года приговорил украинца к 15 годам колонии. Она не уточнила, по какой статье судили Давыдова.

По словам Давыдовой, с момента этапирования мужа в июле 2015 года она безуспешно добивается его возвращения на Украину. С этого времени она вынуждена жить в России, чтобы поддерживать мужа.

С обращениями о передаче мужа женщина обращалась к украинскому обмудсмену Валерии Лутковской и ее российской коллеге Татьяне Москальковой. Из аппарата украинского уполномоченного по правам человека ей ответили, что в настоящее время "отсутствует международно-правовой механизм" возвращения Давыдова на родину, а в аппарате Москальковой посоветовали обратиться в министерство юстиции одной из стран.

Давыдова жалуется, что в колонии ее мужу отказывают в медпомощи из-за украинского гражданства. "У него проблемы с поджелудочной, зубами. Ему нужна операция на переносице, так как нос не дышит. Когда обращается в администрацию колонии, приходит врач и говорит: "Есть две таблетки. Вам какую - анальгин или парацетамол?" - рассказывает она. После аннексии Крыма Давыдов отказался получать российский паспорт.

Также, по словам жены, Давыдову во время визита в колонию украинского консула не дали пообщаться с дипломатом в отсутствие сотрудников учреждения. При этом заключенный не был уверен, действительно ли перед ним был украинский дипломат, так как тот отказался представляться и только сказал, что работает в посольстве Украины.

26 апреля, в день планировавшегося этапирования в Россию, в симферопольском СИЗО попытался вскрыть вены бывший депутат горсовета Ялты, член керченской банды Лаптева Андрей Лугин, в 2010 году приговоренный к пожизненному сроку. За два дня до этого он вместе с другим фигурантом дела, Юрием Михайловым, тоже осужденным пожизненно, объявил сухую голодовку, протестуя против этапирования в Россию и требуя перевода на континентальную Украину. Оба заключенных также жаловались, что им не оказывают медпомощь. В итоге Михайлова все равно забрали на этап. 5 мая Лугина с еще не снятыми после операции, сделанной после попытки суицида, швами тоже этапировали в Россию.

17 марта Россия передала Украине 12 заключенных, содержавшихся в колониях аннексированного Крыма. Лутковская добивалась перевода украинских граждан на континент почти два года, однако в Москве решение вопроса под разными предлогами откладывали; список же осужденных, подлежащих переводу, несколько раз сокращался.

Как сообщал в прошлом году адвокат Мартыновский, из крымских колоний в Россию перемещено, по неподтвержденным данным, около 7 тысяч заключенных, достоверно же известно о переводе 2200 человек. В ряде случаев причиной перевода становился отказ осужденных принимать российское гражданство, отмечал правозащитник.

8 сентября 2016 года в адыгейской ИК-1 строгого режима умер больной туберкулезом и гепатитом гражданин Украины Валерий Керимов, которого перевели из Крыма. Причиной стало неоказание медицинской помощи. Керимов был задержан уже после аннексии полуострова. За 21 месяц, проведенный сначала в симферопольском СИЗО, а затем в колонии, он неоднократно обращался ко фсиновцам с просьбой о лечении, но эти просьбы неизменно игнорировались