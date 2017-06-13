О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/tags/prison/m.261701.html | http://mirror715.graniru.info/tags/prison/m.261701.html
Также: Тюрьма, Здоровье, Пытки, Право, Криминал, Свобода слова, СМИ, Общество, Происшествия | Персоны: Анна Политковская

новость Осужденный по делу об убийстве Политковской Гайтукаев умер в колонии

13.06.2017
Лом-Али Гайтукаев в суде. Кадр Первого канала
Лом-Али Гайтукаев в суде. Кадр Первого канала
Реклама

Чеченский криминальный авторитет Лом-Али Гайтукаев, осужденный к пожизненному сроку как организатор убийства журналистки Анны Политковской, умер 10 июня в колонии "Вологодский пятак" (ИК-5 особого режима на острове Огненный). Об этом сообщает "Кавказский узел".

Как рассказала адвокат покойного Елена Харионовская, 59-летний Гайтукаев имел инвалидность II группы, а также страдал циррозом печени. Уже в ноябре 2015 года, вскоре после прибытия в колонию, осужденного поместили в больницу из-за резкого ухудшения самочувствия. Столичные врачи, приезжавшие обследовать Гайтукаева, заявили, что "прогноз неблагоприятный, медицина тут бессильна", рассказала юрист.

Болезнь Гайтукаева, добавила Харионовская, входила в перечень заболеваний, препятствующих содержанию в заключении. Защита подготовила ходатайство об освобождении осужденного, однако до суда больной не дожил.

Между тем племянник покойного Темирлан Гайтукаев сообщил, что в колонии его дядя подвергался избиениям. На свидании с осужденным в "Вологодском пятаке", рассказал родственник, он видел у заключенного гематомы на всем теле. "Дядя тогда сказал, что синяки - это ничего страшного, пройдут. Но его сильно били по печени и по почкам", - передает издание слова Тамерлана Гайтукаева.

Харионовская, в свою очередь, заметила, что в 2015 году пыталась добиться возбуждения дела по факту издевательств над своим подзащитным, однако получила отказ. "Суд мотивировал это тем, что факт применения физической силы не доказан и потому нет состава преступления", - пояснила адвокат.

Во вторник тело покойного выдадут родственникам. Гайтукаев будет похоронен на родовом кладбище в Ачхой-Мартане.

Адвокат Татьяна Окушко, которая готовила жалобу заключенного в ЕСПЧ о нарушениях в ходе процесса, рассказала, что теперь преемниками заявителя в Страсбургском суде будут его ближайшие родственники.

Приговор Гайтукаеву вынес 9 июня 2014 года судья Мосгорсуда Павел Мелехин на основании вердикта присяжных. Помимо убийства Политковской Гайтукаев был также признан виновным в похищении в 1996-м гражданина Армении Ованеса Авеляна.

26 июня 2015 года коллегия Верховного суда подтвердила приговор.

Вместе с Гайтукаевым были осуждены еще четверо фигурантов. Племянник криминального авторитета Рустам Махмудов, признанный непосредственным исполнителем убийства журналистки, также получил пожизненный срок. Бывшему оперативнику УБОПа Сергею Хаджикурбанову дали 20 лет строгого режима, а братьям Махмудова Джабраилу и Ибрагиму - 14 и 12 лет строгого режима соответственно. В апелляции срок Джабраилу Махмудову был снижен до 13 с половиной лет.

В декабре 2012 года в особом порядке осудили еще одного причастного к преступлению - бывшего начальника 4-го отдела оперативно-разыскного управления УМВД по Москве Дмитрия Павлюченкова. Он получил 11 лет строгого режима. На следствии, а затем на суде по основному делу об убийстве Политковской Павлюченков дал показания на соучастников.

Оставить комментарий Обсудить
13.06.2017
новость Новости по теме
07.10.2016 Сотрудники "Новой газеты" потребовали найти заказчика убийства Политковской →
26.06.2015 Верховный суд утвердил пожизненные сроки по делу об убийстве Политковской →
09.06.2014 Организатор и исполнитель убийства Политковской приговорены к пожизненному заключению →
Фото и Видео
29458
Play own
В поддержку Ивана Непомнящих
27931
Play own
Пытки в сегежской колонии: свидетельства
27845
Play own
Пытки Дадина: задержания в Москве
27580
Play own
Вечер политзеков: письма и немного денег
Реклама
Наши спонсоры
12863
18129
Avatar 34x34
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Что случилось в День России
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Задержания в День России
День России на Тверской. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
новость Путин: США - спонсор терроризма
Владимир Путин на митинге в Лужниках
статья День России на Тверской: ВИДЕО, ФОТО
Фото Дмитрия Борко
статья 1000 лет русофобии
РЕКЛАМА
Loading...
новость Питер: ночь после протестов
Задержанные в петербургском ОП-15 ночью. Фото с ВК-страницы Ярослава Путрова
в блоге Официоз о беспорядках
383
новость Власти США против Telegram
Павел Дуров. Фото из личного твиттера
статья Коми изобличил Трампа
Владимир Абаринов
новость СКР об уголовке за Тверскую
Омоновец в противогазе на Пушкинской, 12.06.2017. Фото: @Kirilenko_a
статья Терпение и блуд
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Трамп не дозвонился до прокурора
Прит Бхарара. Фото из личного твиттера
статья Украина обязана Путину
Виталий Портников
новость Приговор за музыкальный "экстремизм"
Роман Гришин. Фото с личной ФБ-страницы
новость Димон на сайте прокуратуры
Скриншот сообщения с сайта прокуратуры Ярославской области
новость Дело Шалтай-Болтая засекретили
Владимир Аникеев (Льюис). Источник: rosbalt.ru
в блоге Парад, которого не было
383
новость Путин впервые упомянул о внуках
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
в блоге Как растут единоросы
383
новость Латвия: суд над русским шпионом
Эмблема ГАО "Латвийские железные дороги". Фото: ldz.lv