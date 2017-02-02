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новость Заключенному сегежской ИК-7 Габзаеву вменяется нападение на фсиновцев

02.02.2017
ИК-7 в Сегеже. Фото: vnevole.ucoz.ru
ИК-7 в Сегеже. Фото: vnevole.ucoz.ru
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Сегежский горотдел карельского управления СКР возбудил против заключенного ИК-7 общего режима Хасбулата Габзаева, ранее подтвердившего факты пыток в колонии, дело о нападении на фсиновцев. Соответствующая информация появилась в среду на сайте главка.

25-летнему уроженцу Чечни Габзаеву вменена часть 2 статьи 321 УК (применение неопасного насилия к сотруднику места лишения свободы), предусматривающая до пяти лет колонии. Ему инкриминированы два эпизода "неподчинения законным требованиям" фсиновцев. Как утверждается, в первом случае он бросил в голову входившему к нему в камеру силовику тарелку, а во втором - напал на двух фсиновцев, также зашедших в камеру, и нанес им удары руками.

13 января об открытии дела против Габзаева сообщила "Открытая Россия". Как утверждалось, заключенному вменена статья 318 УК (применение насилия к представителю власти). Однако эта информация, как можно предположить, была ошибочной; кроме того, и в тексте заметки говорилось не о возбуждении дела, а лишь о доследственной проверке. По итогам этой проверки, очевидно, и открыто нынешнее дело.

В октябре 2015 года Габзаев получил трехлетний срок по части 1 статьи 30 - части 2 статьи 208 УК (приготовление к участию в незаконном вооруженном формировании). Его обвинили в намерении уехать в Сирию. Габзаев с обвинением согласился. Весной 2016-го осужденного доставили из СИЗО-2 в селе Чернокозово Наурского района в сегежскую ИК-7.

В начале ноября, когда после сообщения политзека Ильдара Дадина ситуация в этой колонии получила широкую огласку, Габзаев стал одним из заключенных, подтвердивших факт пыток. Он рассказал членам СПЧ, прибывшим в ИК-7 с инспекцией, что фсиновцы регулярно отправляют его в ШИЗО, за то что он как соблюдающий мусульманин отказывается есть свинину, а в изоляторе избивают и пытают.

Позже сообщалось, что после визита правозащитников Габзаева продолжают избивать.

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02.02.2017

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