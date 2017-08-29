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новость Полицейские задержали двоих администраторов "групп смерти"

29.08.2017
Одна из эмблем "групп смерти"
Одна из эмблем "групп смерти"
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Полицейские задержали администратора "группы смерти", подозреваемого в покушении на доведение до самоубийства жителя Московской области. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

"Сотрудники Управления "К" МВД совместно с коллегами из Главного управления уголовного розыска ведомства и сотрудниками полиции Московской и Челябинской области, а также работниками Следственного комитета по Челябинской области задержали подозреваемого в покушении на доведение до самоубийства 21-летнего жителя Московской области", - сказала Волк. По ее словам, задержанный был администратором созданной в январе 2017 года группы, склонявшей подростков к совершению самоубийств.

Уголовное дело по статье 110.1 УК (склонение к совершению самоубийства) и статье 110.2 (организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства). Суд арестовал подозреваемого.

Кроме того, в Хабаровском крае полиция задержала девушку - администратора аналогичной "группы смерти". "В отличие от других подобных групп, в этом сообществе за невыполнение заданий подростки получали угрозы о расправе и о возможном убийстве их родственников", - сказала Волк.

Суд заключил подозреваемую под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности и сообщников задержанных продолжаются, отметила Волк.

В мае Госдума приняла поправки в УК, ужесточающие ответственность за доведение до самоубийства и вводящие в кодекс несколько новых статей против "групп смерти": 110.1, 110.2, 151.2 (вовлечение несовершеннолетнего в деятельность, опасную для его жизни, предусматривает лишение свободы на срок до года, если есть отягчающие обстоятельства - до трех лет). Во всех новых статьях отягчающим обстоятельством считается совершение преступления через публичное выступление, с использованием СМИ или интернета.

30 июля президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за склонение к самоубийству. Поправки были внесены в часть 4 статьи 110.1 УК (склонение к самоубийству, повлекшее суицид или покушение на него). Теперь за такие действия будет грозить от пяти до десяти лет колонии.

Согласно новой редакции части 5 той же статьи, если самоубийство совершил или попытался совершить несовершеннолетний, беременная женщина или лицо в беспомощном состоянии, то склонение к нему наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет.

В статью вводится часть 6. В ней говорится, что если злоумышленник склонил к суициду двух и более лиц, то ему грозит от восьми до пятнадцати лет колонии.

Ужесточено также наказание по статье 110.2 УК (организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства, путем распространения призывов к суициду или информации о его способах). По части 1 статьи за это будет грозить от пяти до десяти лет колонии. Если же информация распространялась в публичном выступлении, через интернет или СМИ, то согласно части 2 той же статьи фигуранта дела могут посадить на срок от пяти до пятнадцати лет.

Кроме того, усилена ответственность по части 1 статьи 110 УК (доведение до самоубийства). За это можно будет получить от восьми до пятнадцати лет.

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29.08.2017
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