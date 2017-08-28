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новость В Москве сотрудница полиции задержана за занятие проституцией

28.08.2017
УМВД по Москве. Фото: wikimapia.org
УМВД по Москве. Фото: wikimapia.org
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На улице Большая Ордынка в центре Москвы за занятие проституцией задержана действующая сотрудница полиции. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

Задержанной 32 года. Сообщается, что она жительница Саратовской области; вероятнее - прописана в этом регионе, а живет в Москве. При досмотре у нее в сумке обнаружили большое количество контрацептивов, "средства интимного назначения" и удостоверение сотрудника МВД.

Проводятся дальнейшие разбирательства, рассказал собеседник агентства.

Статья 6.11 КоАП (занятие проституцией) предусматривает штраф от 1500 до 2000 рублей.

В начале августа в Белоруссии, в Витебске, по делу о торговле проститутками был задержан священник РПЦ Николай Киреев из пгт им. Морозова Всеволожского района Ленинградской области. 39-летнего Киреева схватили при штурме борделя. Как утверждается, он намеревался вывезти проституток в Петербург. По части 2 статьи 171 УК Белоруссии (организация или использование занятия проституцией с вывозом лица за пределы государства) Кирееву грозит от 5 до 10 лет колонии с конфискацией имущества.

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28.08.2017
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