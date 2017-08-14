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новость В Краснодарском крае повторно задержаны участницы лагеря феминисток

14.08.2017
Феминисток везут в полицию. Фото с ФБ-страницы Семена Симонова
Феминисток везут в полицию. Фото с ФБ-страницы Семена Симонова
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В селе Дивноморское Краснодарского края полиция повторно задержала участниц несостоявшегося лагеря феминисток и восьмилетнюю дочку одной из активисток. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на мужа задержанной Таисии Симоновой, местного экоактивиста Семена Симонова.

Задержание произошло около 18 часов мск. Кроме Симоновой в полицию попали Елена Иванова, Леда Гарина с дочкой, Оксана Васякина, Лолита Агамалова. Гарина была задержана позже, она с ребенком пряталась от "казаков".

Как написал на своей ФБ-странице Симонов, около 21:00 мск всех активисток отпустили. Полицейские попытались заставить их расписаться в предупреждениях об ответственности за "проведение несогласованных мероприятий" и "осуществление экстремистской деятельности", однако активистки отказались это делать.

Полицейские отбирали у женщин паспорта и требовали пройти дактилоскопию.

Феминисток задержали второй раз, после того как они вызвали полицию из-за угроз неких людей в казачьей форме. "Казаки" потребовали от активисток предъявить документы, однако свои документы показать отказались. Активистки просили правоохранителей защитить их от "казаков" и хотели написать на них заявления.

Однако, когда активистки оказались в полиции, у них насильно забрали документы.

Первый раз феминисток задержали в понедельник утром на турбазе в поселке Джубга, где должен был пройти лагерь. Мероприятие было отменено после угроз со стороны "казаков". Полицейские объяснили свои действия некими ориентировками о "нарушении общественного порядка". Женщин продержали в полиции около четырех часов, после чего отпустили.

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14.08.2017
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