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В поселке Джубга Краснодарского края полиция задержала пятерых участниц феминистского лагеря вместе с восьмилетним ребенком. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на мужа задержанной Таисии Симоновой, местного экоактивиста Сергея Симонова.

Также были задержаны Елена Иванова, Леда Гарина, Оксана Васякина и Лолита Агамалова. Кто из них взял на мероприятие ребенка, не уточняется.

По словам Симонова, активистки отказались от планов проводить лагерь после угроз по телефону и в соцсетях со стороны неких людей, представлявшихся "казаками". Однако они все же собрались на турбазе.

В понедельник около 6:40 утра в комнату к участницам лагеря ворвались пятеро человек в штатском, один из которых затем представился оперуполномоченным Золотаревым Павлом Сергеевичем. Они потребовали от активисток проехать с ними в местный отдел полиции, так как правоохранителям якобы поступила ориентировка на предмет "нарушения общественного порядка".

Примерно через двадцать минут приехали другие полицейские и увезли участниц лагеря в отдел полиции "Джубгинский". Там их отвели в кабинет сотрудников уголовного розыска и потребовали дать объяснения и самостоятельно показать вещи. Тем, кто отказывался показать вещи, пригрозили статьей 19.3 КоАП (неповиновение полиции). При этом от задержанных потребовали выключить телефоны, сославшись на то, что отдел полиции - это "режимный объект".

Феминистки продолжают находиться в полиции.