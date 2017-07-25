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новость В Екатеринбурге из суда увезли на "скорой" задержанную двое суток назад активистку "Артподготовки"

25.07.2017
Елена Парий. Кадр видеозаписи
Елена Парий. Кадр видеозаписи
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Из Железнодорожного райсуда Екатеринбурга госпитализировали на скорой помощи активистку "Артподготовки" Елену Парий, которая до этого провела двое суток в отделе полиции. Об этом "Граням" сообщил адвокат Международной правозащитной группы Агора Алексей Бушмаков.

Суд должен был рассмотреть повторно дела об административном правонарушении в отношении Парий и Виктора Балдина, задержанных 23 июля во время "Прогулки свободных людей". Однако во время рассмотрения дела Балдина Парий, также сидевшей в зале суда, неожиданно стало плохо и она упала в обморок.

"В воскресенье Парий и Балдин вместе с другими активистами традиционно гуляли от здания администрации по набережной до кинотеатра "Космос", - рассказал адвокат Бушмаков. - Полиция посчитала такую прогулку несанкционированной акцией и, когда активисты зашли в кафе перекусить, в него также залетели национальные гвардейцы в касках. Парий заподозрили в организации акции протеста (статьи 20.2 КоАП) и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП ). Вчера суд не стал рассматривать эти дела, так как нашел в документах полиции многочисленные нарушения и обязал устранить их. В итоге Балдин и Парий провели двое суток в полиции. Моей подзащитной не давали толком ни пить, ни есть. В результате случилось то, что случилось".

В понедельник о нарушениях в деле Парий сообщил член ОНК Свердловской области Сергей Зыков. "Сегодня утром мы с еще одним членом ОНК были в отделе полиции № 11, куда их доставили. Зафиксировали, что у Елены Парий синяки на руках. Скорее всего, полученные при задержании, - рассказал Зыков. - При нас их просили подписать бумагу о якобы выданных вещах. Но я знаю этот трюк, попросил ее перевернуть - на другой стороне был протокол, где было сказано, что они находились в отделе полиции с часу ночи, а на самом деле они были задержаны раньше, около 18 часов".

Также Зыков говорит, что в книге доставленных в отдел полиции нет имен других четверых активистов, задержанных вместе с Парий и Балдиным. "Их просто нет. Дежурный отдела полиции мне под диктофонную запись заявил, что якобы всех четверых просто отпустили без всяких протоколов и он лично принес им извинения", - отметил Зыков.

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25.07.2017
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