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новость В Барнауле оштрафован глава сибирского центра Transparency International Андрейчук

19.07.2017
Станислав Андрейчук. Фото: transparency.org.ru
Станислав Андрейчук. Фото: transparency.org.ru
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В Барнауле задержан руководитель сибирского центра российского отделения Transparency International Станислав Андрейчук. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Андрейчука отвезли в отдел полиции для оформления протокола по статье 20.2 КоАП (нарушении порядка проведения публичного мероприятия). Позже общественника доставили в суд; там он был оштрафован на 10 тысяч рублей.

Андрейчуку вменили участие в несогласованном антикоррупционном митинге, который прошел в Барнауле 8 апреля.

"Мы считаем действия полиции в отношении Станислава незаконными и будем обжаловать привлечение его к ответственности", - заявили в TI.

В России с конца марта проходят антикоррупционные акции. Наиболее крупные из них состоялись по призыву лидера Партии прогресса Алексея Навального 26 марта и 12 июня. В большинстве городов власти отказывались согласовывать акции. Полиция действовала крайне жестко, счет задержанных шел на тысячи. Могие участники акций были привлечены к административной ответственности по статьям 20.2 и 19.3 КоАП (невыполнение законного требования представителя власти).

В апреле 2015 года Минюст включил российское отделение Transparency International в реестр "иностранных агентов". Чиновники заявили, будто публикация очередного Индекса восприятия коррупции представляет собой политическую деятельность.

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19.07.2017
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