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Прокуратура Ухты не нашла нарушений в проведении учений по разгону митинга, на котором демонстрантов изображали студенты горно-нефтянного колледжа. Об этом сообщает "КомиОнлайн" со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

"Участников тренировки проинструктировали о правилах поведения и мерах безопасности. Мероприятие провели в игровой форме, какого-либо насилия со стороны полицейских не применялось, что подтверждается объяснениями преподавателей, самих учащихся, главного врача больницы и видеозаписью. При таких обстоятельствах по результатам проверки нет оснований для принятия мер прокурорского реагирования", - заявили в прокуратуре.

Об итогах служебной проверки МВД по Коми в пресс-службе министерства изданию ничего не сообщили.

5 мая в Ухте полиция отработала разгон протестной акции на студентах местного колледжа. Студентам первого и второго курсов, среди которых было много несовершеннолетних, предложили вместо занятий отправиться на экскурсию на нефтеперерабатывающий завод. Когда желающие сели в автобус, им объявили, что везут их не на экскурсию, а на какое-то мероприятие вроде парада.

Лишь по прибытии на место учений студентам объяснили, что на самом деле они должны изображать протестующих. Как сообщалось, молодым людям раздали плакаты и заставили скандировать антиправительственные лозунги. Также им были выданы листовки с текстом, в котором резко критиковалось "обанкротившееся правительство жуликов и воров", в частности "грабительские "реформы" и бездарная политика правящих кругов" и высказывалось стремление к "смене режима".

Учения продолжались около двух часов. При этом многие студенты были одеты слишком легко для такого длительного пребывания на улице. Полицейские применяли к молодым людям силу, били их дубинками и забрасывали в автозак.

"Между УГТУ, МВД по Республике Коми и ОМВД по Ухте в мае 2016 года заключено соглашение о сотрудничестве, - заявили в администрации колледжа. - В рамках соглашения вчера мы действительно выделяли полиции 35 учащихся с их согласия. Их сопровождали два преподавателя ОБЖ. Полиция на своем транспорте доставила учащихся в расположение роты патрульно-постовой службы на Заводской, 11, где и прошла тренировка по разгону несанкционированного митинга согласно легенде учений".