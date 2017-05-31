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новость Бывший полицейский получил 23 года за изнасилование и убийство 12-летней девочки

31.05.2017
Иван Сорокоумов. Источник: mk.ru
Иван Сорокоумов. Источник: mk.ru
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Судья Краснодарского крайсуда Василий Лобода приговорил бывшего полицейского Ивана Сорокоумова к 23 годам заключения за изнасилование и убийство 12-летней девочки. Об этом сообщает "Зона права". Первые семь лет Сорокоумов будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок - в колонии строгого режима.

Осужденный лишен звания младшего лейтенанта полиции. Также ему запрещено в течение 20 лет после освобождения работать с несовершеннолетними. Кроме того, в заключении Сорокоумов должен будет пройти курс принудительного лечения от педофилии с садистскими наклонностями.

В адрес краевого УМВД вынесено частное определение за упущения в работе с личным составом.

Сорокоумов был признан виновным по статьям 105 (убийство), 131 (изнасилование), 132 (насильственные действия сексуального характера), 133 (понуждение к половому сношению), 134 (половое сношение с несовершеннолетней) и 135 УК (развратные действия).

Второй фигурант дела, Сергей Калганов, осужден к 13 годам строгого режима по двум эпизодам сексуальных преступлений.

В прениях сторон прокурор запрашивал для Сорокоумова 25-летний срок с отбыванием первых 10 лет в тюрьме. Защита просила ограничиться 15 годами заключения.

Сам бывший полицейский признал вину только по двум из шести вмененных ему эпизодов: в убийстве несовершеннолетней и половом сношении с ней.

Сорокоумов работал в городе Горячий Ключ инспектором по делам несовершеннолетних. Дело против него СКР возбудил 1 сентября 2015 года. Днем раньше полицейский убил 12-летнюю девочку, после того как та отказалась вступить с ним в половую связь.

Как говорится в деле, Сорокоумов увидел девочку, игравшую в песочнице с сестрами, и предложил отвезти детей домой. Высадив малолетних сестер у дома, полицейский предложил старшей девочке вступить в половую связь. Когда она отказалась, он отвез ее за город в район станицы Саратовской, где изнасиловал и убил, а тело сбросил тело со склона в реку.

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что с января 2015-го Сорокоумов несколько раз вывозил несовершеннолетних в лес и вступал с ними в половые отношения. Адвокат "Агоры" Александр Попков, представлявший в процессе интересы потерпевших, отмечал, что "сосчитать все эпизоды преступлений не представляется возможным в силу возраста жертв и убийства одной из них: в деле фигурирует формулировка "неоднократно".

В октябре 2015 года Сорокоумов признался в изнасиловании еще одной несовершеннолетней девочки. Полицейский вывез школьницу в лес у дороги Горячий Ключ - Кутаис и принудил к половой связи, пригрозив в случае отказа лишить ее мать родительских прав.

Психиатрическая экспертиза, проводившая в столичном Центре им. Сербского, признала Сорокоумова вменяемым.

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31.05.2017
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