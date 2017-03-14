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новость "Росбалт": ЦПЭ могут передать в структуру Росгвардии

14.03.2017
Фрагмент эмблемы Главного управления противодействия экстремизму МВД
Фрагмент эмблемы Главного управления противодействия экстремизму МВД
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Два управления МВД - по противодействию экстремизму и по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, - в ближайшее время могут быть переданы в структуру Росгвардии. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на некие источники, "хорошо знакомые с ситуацией".

Как утверждает агентство, проект, предложенный самой Росгвардией, нашел поддержку в Кремле. "Борьба с экстремизмом и госзащита - функции, крайне близкие к направлениям деятельности Росгвардии, которые были определены при ее создании", - пояснил один из собеседников "Росбалта".

Агентство не исключает, что полномочия обоих управлений после передачи их из полицейского ведомства в спецслужбу существенно расширятся. Помимо противодействия экстремизму и госзащиты на эти структуры могут возложить также борьбу с терроризмом и лидерами преступных сообществ.

Росгвардия же получит право вести оперативно-разыскную деятельность, которым сейчас не наделена. Как отмечается, возможность предоставления ей такого права обсуждалась еще при образовании спецслужбы. В противном случае, заявляли сторонники такого решения, Росгвардия окажется недостаточно эффективной структурой. Тем не менее в законе об образовании спецслужбы права вести оперативно-разыскные мероприятия и иметь собственную агентуру для Росгвардии не предусмотрено.

Главное управление по противодействию экстремизму МВД образовано по указу президента Дмитрия Медведева от 6 сентября 2008 года на базе Главного управления по борьбе с организованной преступностью. В региональных главках ведомства вместо отделов УБОП были образованы центры противодействия экстремизму (ЦПЭ, или центры "Э"). Эти структуры ведут преследование политических и гражданских активистов, в частности устраивая против них провокации и фабрикуя уголовные дела.

Начальником ГУПЭ с сентября 2012 года является генерал-майор (ранее - полковник) Тимур Валиулин.

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14.03.2017

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