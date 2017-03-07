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Петербургская полиция передала в отдел СКР по Адмиралтейскому району города материалы проверки, проведенной по факту протестной акции в Исаакиевском соборе 28 января. Как передает Фонтанка.Ру, об этом со ссылкой на ответ замглавы МВД Александра Горового сообщил депутат Госдумы от "Единой России" Михаил Романов, который и подал под видом депутатского запроса донос на протестующих.

Устно, добавил Романов, в министерстве ему рассказали, что в ходе проверки были опрошены десятки очевидцев. Один из них - ключарь Исаакиевского собора Алексей Исаев - заявил, будто ему мешали проводить службу.

В своем доносе единорос заявлял, что действия протестующих направлены на разжигание религиозной нетерпимости и сравнимы с акцией Pussy Riot в храме Христа Спасителя.

28 января на Марсовом поле состоялся митинг против передачи Исаакия РПЦ. Он собрал около 2 тысяч человек. Как утверждает Фонтанка.Ру, гражданский активист Динар Идрисов раздал участникам митинга бесплатные билеты на экскурсию в собор, и по окончании акции десяток с небольшим его участников зашли в Исаакий, достали листы бумаги с напечатанными буквами и выстроились так, что буквы на листах сложились во фразу "Музей - городу".

Помимо Романова доносы на протестующих в МВД, СКР и Генпрокуратуру подготовило также заксобрание Петербурга. Обращение с требованием привлечь участников акции к ответственности было подано и губернатору Георгию Полтавченко. За принятие обращения к губернатору проголосовали 39 из 50 депутатов.

Спикер заксобрания единорос Вячеслав Макаров назвал протестовавших в Исаакии спецназом ЛГБТ.

При этом 10 февраля сообщалось, что полицейская проверка, проведенная по обращению депутатов, не усмотрела нарушения закона в действиях протестующих.

23 февраля группа оппозиционеров провела на Большой Морской улице акцию "ЛГБТ-спецназ". Как утверждалось, она посвящена "появлению нового вида войск". Около десятка активистов зачитали "клятву ЛГБТ-спецназа" и подняли радужный флаг, после чего их "расстреляли". Один из участников держал фотографию Макарова, за спиной которого стоял солдат. Фото было украшено лентой в цветах радужного флага.

27-28 февраля двое предполагаемых участников акции были задержаны полицией. На Петра Воскресенского и Алексея Назарова оформили протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий). Еще с одним оппозиционером, Георгием Жуковым, провели "беседу". Назаров настаивал, что в акции не участвовал.

Передача Исаакия РПЦ, считавшаяся уже решенным вопросом, в середине февраля была приостановлена, когда в СМИ появилась информация, что с Владимиром Путиным этот шаг не согласовывали. 28 февраля петербургский горизбирком принял заявку на проведение референдума по вопросу принадлежности Исаакия, а также Петропавловского собора и храма Спаса на Крови.