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Также: Полиция, Право, Регионы, Партии, Общество, Россия, Политика | Персоны: Эдуард Лимонов

новость При обыске в московском штабе "Другой России" задержаны 14 активистов

20.02.2017
Шествие другороссов в "день русской нации". Москва, 05.04.2016. Кадр Граней.Ру
Шествие другороссов в "день русской нации". Москва, 05.04.2016. Кадр Граней.Ру
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ЦПЭ провел обыск в московском штабе "Другой России". Об этом сообщается на ВК-странице партии.

Руководил силовиками старший оперативник майор Алексей Колычевский. Силовики явились на основании распоряжения, подписанного замначальника УМВД по Центральному округу столицы подполковник Вадим Илизиров. При этом в распоряжении речь шла не об обыске, а об "обследовании помещения", целями которого были названы "выявление возможных угроз террористических актов", а также "последующая рекомендация по усилению мер антитеррористической защищенности".

Визитеры, однако, в ходе "обследования" изъяли в штабе компьютер, два ноутбука и принтер. Всех активистов, находившихся в помещении, - по информации председателя исполкома партии Эдуарда Лимонова, это 14 человек - задержали и доставили в ОП "Тверской".

Что вменяют задержанным, по состоянию на 23:20 мск не сообщалось.

Это не первый обыск в штабе "Другой России". Один из предыдущих прошел 4 июля 2016 года. Тогда были задержаны 15 активистов партии. Четверых из них на другой день арестовали на сроки от 7 до 10 суток на основании протоколов, сфабрикованных по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского).

Две недели назад, вечером 8 февраля, 12 другороссов были задержаны при попытке вывесить на здании штаб-квартиры "Роснефти" баннер "Капитализм - дерьмо". Несовершеннолетней активистке при задержании выбили зуб. Всех другороссов доставили в ОП "Якиманка", откуда к утру 9-го числа освободили с протоколами по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия).

Несмотря на поддержку агрессии Москвы против Украины, "Другая Россия" продолжает представлять себя как оппозиционная партия. В свою очередь, власти по-прежнему преследуют другороссов.

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20.02.2017

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