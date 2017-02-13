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Также: Полиция, Право, Правительство, Общество, Россия, Политика | Персоны: Владимир Колокольцев, Ян Кателевский

новость Колокольцев отменил приказ о запрете фото- и видеосъемки отделов полиции

13.02.2017
Полицейские раменского ОП-1. Кадр видео с youtube-канала sergmak
Полицейские раменского ОП-1. Кадр видео с youtube-канала sergmak
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Глава МВД Владимир Колокольцев отменил свой приказ о запрете вести фото- и видеосъемку отделов полиции. Об этом "Граням" рассказал адвокат "Агоры" Ильнур Шарапов, представляющий интересы блогера из подмосковного Раменского Яна Кателевского, который обжаловал приказ в Верховном суде.

Как сообщил на слушаниях в понедельник представитель полицейского ведомства, приказ был отменен 10 февраля, то есть непосредственно в преддверии судебного разбирательства.

27 апреля 2015 года Кателевский прибыл в ОП-1 Раменского для дачи объяснений по своему заявлению о незаконном о незаконном захвате муниципальных земель и бездействии полиции и прокуратуры. Его задержали с применением силы, однако позже отпустили. На другой день, когда блогер прибыл к отделу снимать сюжет об инциденте, произошедшем накануне, его повторно задержали. Силовики заявляли, что ведомственный приказ запрещает снимать отделы полиции.

Позже в тот же день судья Раменского горсуда Ольга Голышева арестовала Кателевского на 12 суток по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). 10 мая, когда у него истекал срок ареста, Голышева дала ему еще 10 суток по такому же обвинению на основании протокола, сфабрикованного при первом задержании, 27 апреля.

25 июля "Медиазона" опубликовала расшифровку переговоров полицейских между собой и с судьей Голышевой, записанных на диктофон, который Кателевский включил перед вторым задержанием. Силовики и судья обсуждали откровенно незаконные действия.

Через несколько часов после публикации расшифровки подмосковный главк МВД назначил проверку раменского ОП-1. Полтора месяца спустя, 14 сентября, управление объявило, что на четверых сотрудников отдела наложены взыскания за "отдельные нарушения". Взысканиями стали выговор, строгий выговор и предупреждение о неполном служебном соответствии.

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13.02.2017

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