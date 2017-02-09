О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/tags/police/m.258691.html | http://mirror715.graniru.info/tags/police/m.258691.html
Также: Полиция, Акции протеста, Право, Россия, Общество | Персоны: Марк Гальперин

новость Активиста Гальперина судят по статье о неповиновении полицейскому

09.02.2017
Марк Гальперин. Кадр Грани-ТВ
Марк Гальперин. Кадр Грани-ТВ
Реклама

Гражданского активиста Марка Гальперина доставили в суд подмосковного города Реутова, сообщает активистка Алла Фролова. На него составлен протокол по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).

Днем в четверг сотрудники полиции Реутова задержали Гальперина в здании местного отделения Сбербанка, где он был со своим отцом, сообщает "ОВД-Инфо". Накануне полицейские приходили домой к родителям активиста, разыскивая его.

Гальперина привезли в отдел полиции и составили протокол. В чем именно обвиняют активиста, пока неизвестно. Возможно, ему инкриминируют его действия при задержании во вторник.

Во вторник утром полицейские пришли к Гальперину, но он отказался открывать им дверь. "Неизвестные люди пытаются зайти ко мне домой. Полчаса звонили в дверь, не представлялись, теперь пока еще робко, но стараются открыть замок", - написал активист. Когда полицейские начали взламывать дверь, Гальперин выпрыгнул со второго этажа. Однако во дворе его задержали, а затем отвезли на допрос.

Сообщалось, что дело возбуждено по факту размещения журналистом Градус.ТВ Ольгой Сапроновой в социальных сетях интервью активиста. Обыски также прошли у Сапроновой, ее саму отвезли на допрос.

После допроса Гальперина отпустили. Адвокат активиста Ксения Костроминасообщила что Гальперин сейчас находится в статусе свидетеля. С него взяли подписку о неразглашении. Не получили подтверждения сообщения о том, что дело заведено именно за "публичные призывы к экстремизму". Точная формулировка, фигурирующая в деле, пока неизвестна.

Сопронова также находится в статусе свидетеля. О сути дела журналистка тоже ничего не рассказала, сославшись на подписку о неразглашении.

Гальперин - постоянный участник акций протеста. Его неоднократно задерживала полиция, в том числе на одиночных пикетах.

16 января 2015 года в отношении Гальперина было возбуждено уголовное дело по статье 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах). Однако о ходе его расследования не сообщается.

Оставить комментарий Обсудить
09.02.2017

новость Новости по теме
07.02.2017 В Москве полицейские задержали активиста Марка Гальперина →
14.01.2017 В Москве на народном сходе задержаны активисты →
16.09.2016 Активиста Гальперина арестовали на пять суток за мелкое хулиганство →
15.09.2016 Задержанного на Манежной площади Гальперина оставляют в полиции до утра →
13.08.2016 В Москве прокремлевские боевики избили участников антивоенного пикета →
26.04.2016 ЕСПЧ признал нарушение прав задержанных на одиночных пикетах на свободу выражения мнения →
12.12.2015 В Москве задержаны участники акции в День Конституции →
07.12.2015 Ильдар Дадин осужден к трем годам общего режима →
12.09.2015 ЕСПЧ зарегистрировал жалобы Дадина, Гальперина и Ионова →
05.09.2015 На Манежной площади задержаны активисты Гальперин и Захарова →
23.03.2015 В деле Марка Гальперина появится новый эпизод →
21.03.2015 Гальперин и Ионов задержаны в результате провокации →
05.02.2015 "Мемориал": Преследование Ионова, Гальперина и Дадина незаконно →
27.01.2015 Второй арест Марка Гальперина сокращен с 30 до 22 суток →
27.01.2015 Участникам акции на Лубянке назначили аресты сроком до 45 суток →
20.01.2015 Против Гальперина возбуждено дело по статье о митингах →
06.11.2014 На Манежной задержаны участники акции в защиту болотных узников →
Фото и Видео
28136
Play own
Провокаторы командуют полицией
27633
Play own
Марш против ненависти в Петербурге
27032
Play own
Аврал на Петровке, 38
26434
Play own
Одиннадцатая прогулка Путина
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Гиви убили подчиненные
Михаил Толстых (Гиви). Фото: gruz200.net
новость Удар России по турецким военным
Турецкие военные в Сирии. Фото: sol.org.tr
в блоге Путина не прошибешь
383
в блоге Сокуров и гибель Европы
383
в блоге Дело Панфилова: горячечный суд
7
статья Блокада Донбасса: ВИДЕО
Блокада железной дороги в Донбассе. Кадр Грани.Ру
статья Знаток ОПГ
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Статистика по Оруэллу
383
новость США: Санкции не отменят
Белый Дом. Фото: history.com
новость Песков: Сделки с США не будет
Дональд Трамп и Владимир Путин
статья Мединский и добрый совет
Илья Мильштейн
в блоге Побить по-русски
383
новость ДНР: исчезновение пацифиста
Серое Фиолетовое на пикете в защиту Бориса Стомахина. Манежная площадь, 24.08.2013. Фото Геннадия Строганова
новость День Патриотизма отметят в августе
Человек в костюме пельменя. Фото: novate.ru
статья На границе краха
Виталий Портников
в блоге Валите сами, пока не поздно
383
новость Росгвардию "вооружат до зубов"
Дмитрий Рогозин. Фото с сайта Rusnation.Org
новость Силовиков допустят к банковской тайне
Эльвира Набиуллина. Фото пресс-службы президента
новость "Точки-У" прибыли в Сирию
Ракетный комплекс "Точка-У". Фото: mil.ru
новость Ващиковский: Новой Ялты не будет
Витольд Ващиковский. Фото: msz.gov.pl