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Гражданского активиста Марка Гальперина доставили в суд подмосковного города Реутова, сообщает активистка Алла Фролова. На него составлен протокол по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).

Днем в четверг сотрудники полиции Реутова задержали Гальперина в здании местного отделения Сбербанка, где он был со своим отцом, сообщает "ОВД-Инфо". Накануне полицейские приходили домой к родителям активиста, разыскивая его.

Гальперина привезли в отдел полиции и составили протокол. В чем именно обвиняют активиста, пока неизвестно. Возможно, ему инкриминируют его действия при задержании во вторник.

Во вторник утром полицейские пришли к Гальперину, но он отказался открывать им дверь. "Неизвестные люди пытаются зайти ко мне домой. Полчаса звонили в дверь, не представлялись, теперь пока еще робко, но стараются открыть замок", - написал активист. Когда полицейские начали взламывать дверь, Гальперин выпрыгнул со второго этажа. Однако во дворе его задержали, а затем отвезли на допрос.

Сообщалось, что дело возбуждено по факту размещения журналистом Градус.ТВ Ольгой Сапроновой в социальных сетях интервью активиста. Обыски также прошли у Сапроновой, ее саму отвезли на допрос.

После допроса Гальперина отпустили. Адвокат активиста Ксения Костроминасообщила что Гальперин сейчас находится в статусе свидетеля. С него взяли подписку о неразглашении. Не получили подтверждения сообщения о том, что дело заведено именно за "публичные призывы к экстремизму". Точная формулировка, фигурирующая в деле, пока неизвестна.

Сопронова также находится в статусе свидетеля. О сути дела журналистка тоже ничего не рассказала, сославшись на подписку о неразглашении.

Гальперин - постоянный участник акций протеста. Его неоднократно задерживала полиция, в том числе на одиночных пикетах.

16 января 2015 года в отношении Гальперина было возбуждено уголовное дело по статье 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах). Однако о ходе его расследования не сообщается.