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Также: Полиция, Право, Криминал, Общество, Происшествия | Персоны: Мария Баронова

новость Полиция отказалась расследовать нападение на мужа юриста ФБК Соболь

23.01.2017
Сергей Мохов. Фото с ФБ-страницы Музея Москвы
Сергей Мохов. Фото с ФБ-страницы Музея Москвы
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Столичная полиция по итогам полуторамесячной доследственной проверки отказала в возбуждении уголовного дела о нападении на антрополога Сергея Мохова, мужа юриста Фонда борьбы с коррупцией и координатора проекта "РосПил" Любови Соболь. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на функционерку "Открытой России" Марию Баронову.

Между тем, заметила Баронова, видеозаписи системы "Инфогород" свидетельствуют, что накануне нападения за Моховым велась слежка на машине.

Нападение на Мохова произошло вечером 25 ноября 2016 года у подъезда его дома. Неизвестный, который подстерегал у подъезда с букетом цветов, вколол в бедро возвращавшемуся домой ученому некий препарат, от которого у пострадавшего онемела нога и начались конвульсии.

Что это было за средство, в Институте Склифосовского установить не сумели, пояснив, что оно в организме Мохова уже разложилось. Медики добавили, что, судя по последствиям и быстрому распаду препарата, в аптеке такое средство купить нельзя. "Сказали, что мог задохнуться", - отмечала Соболь. После предварительного обследования медики отпустили пострадавшего.

Life опубликовал видеозапись нападения, на которой хорошо видно лицо незнакомца.

Первоначально в ФБК нападение на Мохова связывали с его научной деятельностью. Последнее время ученый занимается исследованием кладбищенской инфраструктуры и рынка ритуальных услуг. "Недавно дал несколько интервью, где кроме всего прочего упоминал коррупционные истории в этой сфере", - сообщала Соболь. В этой связи не исключалось, что нападение на Мохова могла организовать кладбищенская мафия.

Однако уже через несколько дней основатель ФБК Алексей Навальный заметил, что причиной нападения может стать деятельность не Мохова, а Соболь. "Его (Мохова. - Ред.) работы в этой сфере слишком академические, - пояснил Навальный, - там нет ничего о конкретных делах, группах, коррупции, связанной с продажей мест на кладбищах и т. д."

В этой связи основатель ФБК не исключил, что к преступлению причастен олигарх Евгений Пригожин, которого называют личным поваром Владимира Путина. Под руководством Соболь, заметил Навальный, было проведено восемь "совершенно предметных" расследований, так или иначе затрагивающих Пригожина. "Мы, конечно, не можем на 100 процентов утверждать, что за нападением стоят именно Пригожин и его люди, - оговорился основатель ФБК. - Однако утверждаем, что эта версия должна быть рассмотрена в первую очередь".

Подозрения в адрес олигарха он пояснил тем, что "подобные нападения - почерк Пригожина". Ранее Фонтанка.Ру установила связь структур Пригожина с нападениями на оппозиционеров в Петербурге. Кроме того, Навальный напомнил, что олигарх связан и с частной военной компанией Вагнера. "То есть у Пригожина есть постоянный доступ к людям, зарабатывающим насилием и находящимся в серой правовой зоне", - заключил основатель ФБК.

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23.01.2017

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