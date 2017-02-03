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Также: Выборы мэра Москвы, Россия, Регионы, Политика | Персоны: Дмитрий Гудков, Алексей Навальный

новость Дмитрий Гудков выдвинет свою кандидатуру на пост мэра Москвы

03.02.2017
Дмитрий Гудков на Марше миллионов - 2. Фото: Евгения Михеева/Грани.Ру
Дмитрий Гудков на Марше миллионов - 2. Фото: Евгения Михеева/Грани.Ру
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Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков выдвинет свою кандидатуру на пост мэра Москвы на выборах 2018 года, намереваясь стать единственным кандидатом от демократов. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на руководителя штаба Гудкова на выборах в Госдуму 2016 года Максима Каца.

По словам Каца, осенью Гудков планирует провести в депутаты муниципальных собраний столицы 200-300 человек, подписи которых помогут преодолеть муниципальный фильтр. Руководство "Яблока" "положительно отнеслось к его предложению совместно проводить муниципальную кампанию", добавил Кац. Сторонники Гудкова также готовы помогать и кандидатам от ПАРНАСа и "Открытой России".

Председатель "Яблока" Эмилия Слабунова заявила, что пока Гудков к ним за поддержкой не обращался, но если обратится, они готовы рассмотреть такую возможность. Основатель "Открытой России" Михаил Ходорковский заявил, что если Гудков пойдет на выборы, то с большой долей вероятности они его поддержат, но решать это будет совет движения.

По словам одного из собеседников издания, "если с "Яблоком" Гудков сможет договориться, то с Алексеем Навальным - нет, у них взаимное раздражение". "При этом "Яблоку»" выгоднее было бы поддержать Гудкова, так как у них нет своего кандидата: (председатель московского отделения Сергей. - Ред.) Митрохин на прошлых выборах мэра показал, что он слабый кандидат", - добавил источник. Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш отказалась от комментариев.

Как напоминает РБК, на выборах 2016 года в Госдуму по Тушинскому одномандатному округу в Москве Дмитрий Гудков набрал 19,7 процента и занял второе место вслед за Геннадием Онищенко, который в итоге и стал депутатом нижней палаты парламента.

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03.02.2017

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