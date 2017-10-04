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Также: Болотное дело, Право, Россия, Европа, Общество, Политика, Мир | Персоны: Ярослав Белоусов, Дмитрий Аграновский

новость К Европе задом

Верховный суд отказался отменить приговор болотнику Белоусову
04.10.2017
Верховный суд России. Фото: vsrf.ru
Верховный суд России. Фото: vsrf.ru
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Верховный суд отказал в отмене приговора фигуранту болотного дела Ярославу Белоусову на основании постановления Европейского суда по правам человека. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на адвоката Дмитрия Аграновского.

Президиум ВС постановил отменить решения судов о продлении Белоусову меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако приговор и апелляционное определение были оставлены без изменений.

"Теперь мы намерены обратиться в Комитет министров Совета Европы, конечно", - сказал Аграновский. Адвокат болотника намерен пожаловаться на неисполнение решения ЕСПЧ.

Белоусов был задержан 9 июня 2012 года и помещен в СИЗО. Ему вменили часть 2 статьи 212 (участие в массовых беспорядках) и часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти). Согласно фабуле дела, он бросал камни и куски асфальта в полицейских и участвовал в прорыве полицейского оцепления.

24 февраля 2014-го председатель Замоскворецкого райсуда Москвы Наталия Никишина приговорила Белоусова к 2 с половиной годам общего режима. 20 июня того же года коллегия Мосгорсуда в составе Ольги Неделиной (председательствующая), Екатерины Фисенко и Ольги Свиренко уменьшила политзеку срок до 2 лет 3 месяцев. 8 сентября 2014-го, по отбытии этого срока, Белоусов освободился.

Первую жалобу в ЕСПЧ Белоусов подал в декабре 2012 года, вторую - в сентябре 2014-го. Они были объединены в одно производство. 4 октября 2016 года Страсбургский суд обязал Россию выплатить политзеку компенсацию в сумме 12,5 тысячи евро.

Судьи установили, что российские власти нарушили в отношении Белоусова статьи 3 (запрещение пыток), 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 11 (свобода собраний и объединений) Европейской конвенции. В то же время суд не усмотрел в действиях России нарушения двух других статей конвенции, также упоминавшихся в жалобах, - это статьи 10 (свобода выражения мнения) и 18 (пределы использования ограничений в отношении прав).

После решения ЕСПЧ председатель "Агоры" Павел Чиков отметил, что оно может стать основанием для отмены всех приговоров по Болотному делу. Это первое решение, принятое Страсбургским судом по существу Болотного дела, подчеркнул юрист, и в нем "суд признал, что уголовное преследование заявителя за участие в митинге на Болотной площади явилось необоснованным вмешательством в свободу собраний".

5 января Россия направила в Большую палату ЕСПЧ апелляцию на решение по делу Белоусова. Однако в марте ЕСПЧ апелляцию отклонил и решение вступило в законную силу.

14 июня Белоусов на основании решения ЕСПЧ подал председателю ВС ходатайство об отмене вынесенного ему приговора. "Мы не ставим политических целей, основной задачей я считаю прекращение уголовного дела в отношении Белоусова, - сказал тогда Аграновский. – Хотя мы допускаем, что на основании этого ходатайства может быть отменен приговор в отношении всех участников (болотного дела. - Ред.)".

По словам Аграновского, если ВС не прекратит дело и направит его на новое разбирательство, защита будет просить суд учесть не только выводы ЕСПЧ по жалобе Белоусова, но и заключения страсбургского суда по делу "Фрумкин и другие против России". В решении по этому делу ЕСПЧ постановил, что "правоохранительные органы не приняли минимальных мер для поддержания мирного характера общественного мероприятия, для предотвращения беспорядков и обеспечения безопасности всех участников".

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04.10.2017
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