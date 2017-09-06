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Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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Также: Дело 26 марта, Политзеки, Право, Полиция, Акции протеста, Россия, Общество

новость Арест фигуранта "дела 26 марта" Борисова продлен до 18 октября

06.09.2017
Дмитрий Борисов в суде, 06.09.2017. Фото с ФБ-страницы движения "14%"
Дмитрий Борисов в суде, 06.09.2017. Фото с ФБ-страницы движения "14%"
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Судья Басманного райсуда Москвы Юлия Сафина продлила фигуранту "дела 26 марта" Дмитрию Борисову срок содержания в СИЗО до 18 октября. Об этом сообщается на ФБ-странице движения "14%", членом которого является арестованный.

Как передавал сторонник движения Сергей Ожич, перед началом заседания или в его перерыве приставы задержали сестру политзека Ксению Борисову. Замначальника отдела приставов Петр Улядаров обвинил ее в "нарушении порядка конвоирования". "Требование к ней, переписывавшейся по телефону, заключалось в "гражданка, отходите", - уточнили на странице "14%".

Первоначально сообщалось, что на Борисову намереваются оформлять протокол по части 2 статьи 17.3 КоАП (неисполнение распоряжения судебного пристава), предусматривающей штраф от 500 до 1000 рублей. Однако в итоге сестру политзека освободили без составления протокола.

Перед оглашением постановления Сафиной приставы незаконно выгнали из здания группу поддержки. В зал суда допустили только родственников политзека и аккредитованную прессу.

Борисову 31 год, оппозиционной деятельностью он занимается по крайней мере с 2014-го. Посещал суды по Болотному делу, участвовал в чтениях Конституции в центре Москвы.

Активиста задержали 8 июня в его доме в деревне Николо-Урюпино Красногорского района Подмосковья и на другой день арестовали. Как и большинству фигурантов "дела 26 марта", Борисову вменена часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающая до пяти лет колонии. Согласно фабуле дела, на мартовской антикоррупционной акции в Москве обвиняемый, сопротивляясь задержанию, дважды ударил в голову ногой полицейского Ерохина.

Между тем адвокат Николай Фомин указывал, что Борисова при задержании несли лицом вверх пятеро полицейских. Видеть силовиков активист не мог, подчеркивал юрист, а следовательно, об умышленных действиях его говорить нельзя - если Борисов и задел кого-то из полицейских, то только случайно.

От дачи каких бы то ни было показаний политзек с самого момента задержания отказывается.

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06.09.2017
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