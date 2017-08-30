О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/tags/march26/m.263674.html | http://mirror715.graniru.info/tags/march26/m.263674.html
Также: Дело 26 марта, Политзеки, Право, Полиция, Акции протеста, Россия, Общество, Политика | Персоны: Илья Новиков, Лев Пономарев, Людмила Алексеева

новость Мосгорсуд признал законным продление арестов фигурантов "дела 26 марта"

30.08.2017
Дмитрий Борисов в суде. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Дмитрий Борисов в суде. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Реклама

Московский городской суд признал законными решения о продлении срока содержания под стражей двоих фигурантов "дела 26 марта" Дмитрия Борисова и Алексея Политикова. Об этом сообщает активистка Ирина Яценко.

Адвокат Алексей Бадамшин заявил, что в СИЗО у Политикова обострилась мочекаменная болезнь. Были поданы несколько жалоб и требований провести медицинское обследование. Удалось добиться лишь одного осмотра, в результате которого политзеку начали давать анальгин. Никакими другими лекарствами обеспечить его в СИЗО не могут. Кроме того, у Политикова ни иждивении находятся престарелая мать и трое детей.

Однако судья Наталья Борисова аппеляцию на продление ареста Политикова до 11 октября отклонила. Вынесение решения заняло у Борисовой несколько минут.

Апелляцию Борисова рассматривала судья Наталья Никишина. Она согласилась приобщить к делу поручительства, которые дали правозащитники Лев Пономарев и Людмила Алексеева. Однако другие ходатайства защиты судья отклонила. Никишина отказалась перенести заседание в связи с отсутствием адвоката Ильи Новикова, занятого в другом процессе. Также осталась без удовлетворения просьба о назначении общественным защитником Петра Курьянова.

В итоге судья Никишина оставила Борисова под стражей до 8 сентября.

Борисову 31 год, он активист движения "14%". Оппозиционной деятельностью занимается по крайней мере с 2014-го. Посещал суды по Болотному делу, участвовал в чтениях Конституции в центре Москвы.

Активиста задержали 8 июня в его доме в деревне Николо-Урюпино Красногорского района Подмосковья и на другой день арестовали ( Видео ВИДЕО). Как и большинству фигурантов "дела 26 марта", Борисову вменена часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающая до пяти лет колонии. Согласно фабуле дела, на мартовской антикоррупционной акции в Москве обвиняемый, сопротивляясь задержанию, дважды ударил в голову ногой полицейского Ерохина.

Между тем адвокат Николай Фомин ранее указывал, что Борисова при задержании несли лицом вверх пятеро полицейских. Видеть силовиков активист не мог, подчеркивал юрист, а следовательно, об умышленных действиях его говорить нельзя - если Борисов и задел кого-то из полицейских, то только случайно.

От дачи каких бы то ни было показаний политзек с самого момента задержания отказывается.

7 августа судья Басманного райсуда Москвы Елена Ленская частично удовлетворила ходатайство следователя СКР и продлила Борисову срок содержания в СИЗО на месяц - до 8 сентября ( Видео ВИДЕО), в то время как следствие просило оставить политзека под стражей до 8 октября.

44-летний Политиков, экспедитор из Уссурийска, - один из ключевых активистов "Артподготовки" Вячеслава Мальцева. В постановлении Ленской о продлении ареста политзек назван "участником неформального объединения, пропагандирующего свержение действующей власти".

Политиков был задержан 10 июня в "народном доме" - личном доме Мальцева в деревне Лохино Одинцовского района в нескольких километрах от Москвы, где находится штаб "Артподготовки" и где последние месяцы жили ближайшие сторонники ее лидера. На другой день судья Басманного райсуда Москвы Елена Ленскаяотправила задержанного в СИЗО.

Политикову также вменяется часть 1 статьи 318. Согласно фабуле дела, на антикоррупционной акции 26 марта, пытаясь воспрепятствовать задержанию Мальцева, оппозиционер напал на капитана 2-го оперативного полка столичного УМВД А. Швецова, "совершив силовой обхват и сжатие его туловища, хватая его за предметы одежды", а также пытался повалить Швецова на землю и один раз ударил его кулаком в живот. Как утверждается, от этого полицейский "испытал физическую боль".

Политзек не признает вину и от дачи показаний отказывается. 8 августа судья Ленская Политикову срок содержания в СИЗО на два месяца - до 11 октября.

Оставить комментарий Обсудить
30.08.2017
в блоге Блоги
7
Дмитрий Борко 07.08.2017
в блоге Дело 26 марта: абсурд продлен
новость Новости по теме
09.08.2017 Фигурант "дела 26 марта" Косых осужден к четырем годам общего режима →
08.08.2017 Арест фигуранта "дела 26 марта" Политикова продлен до 11 октября →
08.08.2017 Фигурант "дела 26 марта" Крепкин отказался признать вину в суде →
07.08.2017 Арест фигуранта "дела 26 марта" Борисова продлен до 8 сентября →
03.07.2017 Апелляция на арест фигуранта "дела 26 марта" Политикова отклонена →
11.06.2017 Активист "Артподготовки" Политиков арестован по "делу 26 марта" →
11.06.2017 Под Москвой по "делу 26 марта" задержан активист "Артподготовки" Политиков →
09.06.2017 Фигурант "дела 26 марта" Борисов отправлен под арест →
09.06.2017 Шестому фигуранту "дела 26 марта" Борисову предъявили обвинение →
08.06.2017 Активист "14%" Борисов задержан по "делу 26 марта" →
08.06.2017 В Подмосковье идет обыск у активиста движения "14%" Борисова →
Фото и Видео
30946
Play own
"Дело 26 марта": Борисову продлили арест
30579
Play own
Приговор политзеку Зимовцу
30296
Play own
"Дело 26 марта": арест Дмитрия Борисова
28950
Play own
Суды над задержанными 26 марта
Реклама
Выбор читателей
новость Конец севастопольских предателей
Денис Ракицкий. Источник: censor.net.ua
статья Шакал, Серебренников и ФСБ
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Стрельба напротив Госдумы
Умар Джабраилов. Кадр видео с youtube-канала "Моя столица"
новость Украина выдворяет пропагандистку
Анна Курбатова. Фото: 1tv.ru
новость Новое дело Балуха
Владимир Балух. Фото: crimeahrg.org
статья Народ против Серебренникова
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Светлейший Собянин
383
новость Ким Чен Ын: Гуаму приготовиться
Ким Чен Ын на фоне ракеты "Мусудан". Фото: rodong.rep.kp
новость Путин ограбил Януковича
Дача Януковича - Путина на мысу Айя. Источник: munscanner.com
в блоге Чекист в театре
383
новость Новый эпизод в деле Захарченко
Дмитрий Захарченко. Фото: poliksal.ru
новость Фонд дочери Путина предупредили
Катерина Тихонова. Фото: kashin.guru
новость Уфа: мастера пыток взорвали
Раненый Сергей Кожевников у своей машины. Кадр видео Proufu.Ru
новость Задержан третий нападавший на ДПС
На месте перестрелки в Краснодаре. Фото: ВК-сообщество "Типичный Краснодар"
новость "Царьград-ТВ" в Кремле не смотрят
Константин Малофеев. Фото Би-Би-Си
в блоге Модный серп и молот
383
статья Смерть за нелюбовь к Путину
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость К делу "Седьмой студии" подключили ФСБ
Здание ФСБ на Лубянской площади. Фото: Грани.Ру
статья Дурак до Киева доведет
Виталий Портников
новость ФСИН: юбилей пересыльных тюрем
Этап в Сибирь. Фрагмент рисунка Джеймса Уильяма Бьюэла