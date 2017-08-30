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Московский городской суд признал законными решения о продлении срока содержания под стражей двоих фигурантов "дела 26 марта" Дмитрия Борисова и Алексея Политикова. Об этом сообщает активистка Ирина Яценко.

Адвокат Алексей Бадамшин заявил, что в СИЗО у Политикова обострилась мочекаменная болезнь. Были поданы несколько жалоб и требований провести медицинское обследование. Удалось добиться лишь одного осмотра, в результате которого политзеку начали давать анальгин. Никакими другими лекарствами обеспечить его в СИЗО не могут. Кроме того, у Политикова ни иждивении находятся престарелая мать и трое детей.

Однако судья Наталья Борисова аппеляцию на продление ареста Политикова до 11 октября отклонила. Вынесение решения заняло у Борисовой несколько минут.

Апелляцию Борисова рассматривала судья Наталья Никишина. Она согласилась приобщить к делу поручительства, которые дали правозащитники Лев Пономарев и Людмила Алексеева. Однако другие ходатайства защиты судья отклонила. Никишина отказалась перенести заседание в связи с отсутствием адвоката Ильи Новикова, занятого в другом процессе. Также осталась без удовлетворения просьба о назначении общественным защитником Петра Курьянова.

В итоге судья Никишина оставила Борисова под стражей до 8 сентября.

Борисову 31 год, он активист движения "14%". Оппозиционной деятельностью занимается по крайней мере с 2014-го. Посещал суды по Болотному делу, участвовал в чтениях Конституции в центре Москвы.

Активиста задержали 8 июня в его доме в деревне Николо-Урюпино Красногорского района Подмосковья и на другой день арестовали ( ВИДЕО). Как и большинству фигурантов "дела 26 марта", Борисову вменена часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающая до пяти лет колонии. Согласно фабуле дела, на мартовской антикоррупционной акции в Москве обвиняемый, сопротивляясь задержанию, дважды ударил в голову ногой полицейского Ерохина.

Между тем адвокат Николай Фомин ранее указывал, что Борисова при задержании несли лицом вверх пятеро полицейских. Видеть силовиков активист не мог, подчеркивал юрист, а следовательно, об умышленных действиях его говорить нельзя - если Борисов и задел кого-то из полицейских, то только случайно.

От дачи каких бы то ни было показаний политзек с самого момента задержания отказывается.

7 августа судья Басманного райсуда Москвы Елена Ленская частично удовлетворила ходатайство следователя СКР и продлила Борисову срок содержания в СИЗО на месяц - до 8 сентября ( ВИДЕО), в то время как следствие просило оставить политзека под стражей до 8 октября.

44-летний Политиков, экспедитор из Уссурийска, - один из ключевых активистов "Артподготовки" Вячеслава Мальцева. В постановлении Ленской о продлении ареста политзек назван "участником неформального объединения, пропагандирующего свержение действующей власти".

Политиков был задержан 10 июня в "народном доме" - личном доме Мальцева в деревне Лохино Одинцовского района в нескольких километрах от Москвы, где находится штаб "Артподготовки" и где последние месяцы жили ближайшие сторонники ее лидера. На другой день судья Басманного райсуда Москвы Елена Ленскаяотправила задержанного в СИЗО.

Политикову также вменяется часть 1 статьи 318. Согласно фабуле дела, на антикоррупционной акции 26 марта, пытаясь воспрепятствовать задержанию Мальцева, оппозиционер напал на капитана 2-го оперативного полка столичного УМВД А. Швецова, "совершив силовой обхват и сжатие его туловища, хватая его за предметы одежды", а также пытался повалить Швецова на землю и один раз ударил его кулаком в живот. Как утверждается, от этого полицейский "испытал физическую боль".

Политзек не признает вину и от дачи показаний отказывается. 8 августа судья Ленская Политикову срок содержания в СИЗО на два месяца - до 11 октября.