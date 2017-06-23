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Правозащитный центр "Мемориал" признал политическим заключенным фигуранта "дела 26 марта" Дмитрия Крепкина, сообщается на сайте организации.

Крепкин стал третьим участником антикоррупционной акции "Он нам не Димон" в Москве, признанным "Мемориалом" политзаключенным. До этого такой статус получили Юрий Кулий, приговоренный к восьми месяцам колонии-поселения, и Александр Шпаков, осужденный к полутора годам колонии общего режима. Как и Крепкина, их обвинили в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 318 УК (применение в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни и здоровья).

"Мы считаем, что события 26 марта нужно оценивать и с той точки зрения, могли ли граждане в рамках закона противодействовать противоправным действиям полицейских. Суд в принципе не исследовал, совершали ли сотрудники правоохранительных органов незаконные действия. Не был исследован и вопрос о том, насколько незаконно было противодействие этим незаконным действиям. Зафиксировано много случаев необоснованного применения полицией насилия в ходе мирной антикоррупционной акции 26 марта 2017 года, как в Москве, так и в других городах России. Только в Москве за осуществление своих конституционных прав на мирную демонстрацию было задержано более тысячи человек. Однако правоохранительные органы не расследовали эти факты, не признавали пострадавшими участников общественных акций, - говорится в сообщении. - Правозащитный центр "Мемориал" находит, что уголовное дело против участников мирной демонстрации 26 марта является политически мотивированным, направленным на запугивание критиков власти".

16 мая Крепкин был задержан. 18 мая судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь арестовала Крепкина на два месяца. Назначенный адвокат Олег Бутин убеждал арестованного сознаться в нападении на омоновца, уверяя, что в таком случае ему дадут год колонии-поселения, а из колонии "за хорошее поведение", возможно, освободят и через полгода.

Постановление об открытии уголовного дела издал следователь СКР Северилов. Руководит следственной группой по "делу 26 марта" полковник юстиции Рустам Габдуллин; он же возглавляет и следственную группу СКР по Болотному делу. Следствие по "делу 26 марта" продлено до 26 сентября.

О деле Крепкина стало известно 24 мая, после того как мать политзека обратилась в "Агору". В тот же день политзека посетил вступивший в дело адвокат "Агоры" Ильнур Шарапов. Крепкина обвиняют в том, что он ударил омоновца Звонарева по ноге. Шарапов настаивает на том, что удар пришелся не по ноге, а по дубинке омоновца. На видеозаписи, легшей в основу обвинения, сам удар не виден, а сама запись плохого качества. Сам потерпевший не обращался к медикам и не писал рапорт об обнаружении признаков преступления. Однако в своих показаниях Звонарев утверждает, что испытал от удара "сильную физическую боль".

24 мая в Мосгорсуде Крепкин полностью отказался от признания вины. Также политзек заявил, что при задержании на антикоррупционной акции его избили. В травмпункте у него зафиксировали кровоподтеки по всему телу; он получил не менее шести ударов.

Суд рассматривал апелляционную жалобу на арест Крепкина. Судья Наталья Борисова жалобу отклонила и оставила политзека под стражей до 16 июля.

Кроме Крепкина, Кулия и Шпакова, в Москве по делу 26 марта арестованы Станислав Зимовец, Андрей Косых, Дмитрий Борисов и Алексей Политиков.