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Уважаемый мною коллега Александр Рыклин оказался в центре внимания, после того как выложил на своей странице в социальной сети фотографию Коктебеля со скромной надписью "я дома". После взрыва общественного негодования известный оппозиционный журналист и активист объяснил, что он имел в виду Коктебель, дом Волошина. И речь идет о душе Рыклина, а не о лозунге Путина. Заодно журналист извинился перед гражданами Украины, которых оскорбил его приезд на оккупированную территорию. И попросил попробовать понять.

Я хорошо понимаю Александра Рыклина. Но я хотел бы также, чтобы и он понял нас, граждан страны, часть территории которой оккупирована армией его родины. Свои извинения Александр иллюстрирует фотографией одиночного пикета, на котором он протестовал против оккупации Украины. Я благодарен Александру за эту позицию. И хочу напомнить, что этот одиночный пикет он проводил в полном соответствии с законодательством Российской Федерации. Это законодательство при разгоне участников одиночных пикетов, как правило, нарушает российская власть.

Я одного не могу понять: почему с таким же уважением нельзя отнестись к законодательству моей страны? Украина не запрещает поездки в Крым никому - ни собственным гражданам, ни иностранцам. Но эти поездки после оккупации территории полуострова и уничтожения там пограничных пунктов пропуска могут совершаться только через территорию самой Украины. Это не по нашей вине, Александр. Прямые виновники сложившейся ситуации - руководство России и граждане этой страны, в большинстве своем одобрившие захват Крыма.

Если вам действительно так важно протестовать против оккупации нашей территории - и если вам действительно так дорог Коктебель, - не пробирайтесь в него как тать. Не пользуйтесь услугами закрытого нашим правительством международного аэропорта Симферополь имени Амет-хан Султана, не пересекайте Керченский пролив через переправу. Это дорога лжи. По такой дороге можно разве что до Александра Волошина добраться. Но никак не до Максимилиана.

Вы напоминаете о том, что в советское время все мы не гнушались посещать оккупированные страны Балтии. Ну да, не гнушались. Потому что все мы были жителями одного большого концентрационного лагеря - только разных бараков. Ваша страна была захвачена бандитами, разогнавшими избранный ее гражданами парламент и победившими в кровавой гражданской войне. Моя - окончательно оккупирована вашей в 1920 году, потом были Грузия, Армения, Азербайджан. Латвия, Литва и Эстония - спустя еще двадцать лет.

Никакой особой разницы между оккупацией Украины или Латвии не было. Различие было разве что в количестве пролитой крови. И еще в том, что Латвийская Республика успела вписаться в довоенные каноны международного права, а мы не успели. Но перемещение из одного барака в другой не регулируется нормами международного права. Может быть, московская интеллигенция, посещавшая Юрмалу или Таллин, так и не думала - вы очень переменчивы во взглядах. А мы думали. Мы знали, откуда и куда мы едем. Мы не нарушали ни одного закона, ни одного постановления. Мы просто перемещались из одной оккупированной страны в другую. И все это происходило на территории всеобщего бесправия, гордо называвшей себя Советским Союзом.

Сейчас все иначе. СССР издох. Мы с вами живем в разных странах. Между нашими странами - дипломатические отношения, нарушенные Россией договора, захваченная ею государственная граница. Если вам это действительно так важно, если вы не можете без Коктебеля, если нельзя немного потерпеть до демонтажа путинского режима и прекращения оккупации - приезжайте, дорогой Александр. В Украине всегда рады гостям. Приезжайте и за тех, для кого Крым не просто дом души, а еще и родной дом, в который они не могут попасть. Приезжайте за тех, кого увезли из этого родного дома в места слишком отдаленные - и кто рискует уже никогда Крыма не увидеть. Приезжайте за Джемилева. Приезжайте за Сенцова.

Просто уважайте законодательство страны, в которую вы едете в гости. Только и всего.