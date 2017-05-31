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Скандал с автомобилем епископа Ливенского Нектария (Селезнева) перерос областные рамки и вышел на федеральный уровень. После крайне неудачного по тону письма молодого архиерея в редакцию "Орловских новостей", написавшей про его новый джип за 6 миллионов рублей, весь день в ленты новостных агентств сыпались все более нелепые объяснения. Губернатор области Вадим Потомский, некогда близкий к малышевской группировке в Петербурге и при этом член КПРФ, заявил, что "Бог не фраер" и потому, мол, знает кому и за какие заслуги что давать и кому можно рот открывать, а кому лучше помалкивать.

Подобные истории в России не редкость - общеизвестно, что архиереи любят кататься на дорогих автомобилях. Однако с каждым разом засветившийся персонаж волнует сердца трудового народа все больше и больше. Российское общество все активнее хочет справедливости и сатисфакции.

Орловская область - один из беднейших регионов центральной России. Мужики из полуразрушенных Орла и Мценска мотаются в Москву работать охранниками (4,5 часа пути в одну сторону), Ливны, где находится кафедра Нектария, - дальняя угрюмая аграрная дыра с наполовину прикрытым производством. Благочинный города, где я был в 2012 году, встречал меня посреди грязей привокзальной площади на чистой и честной "Ниве". С какого бока не слишком популярный епископ Нектарий после трех лет архиерейства в этом краю пересел на дорогущую иномарку, "мужики не поняли". А не поняв - слили в прессу.

Нектарий объясняет дорогую покупку тем, что на нее дал денег генеральный директор АО "Агроград" Павел Царев. Это глава крупного московского агрохолдинга, имеющий поблизости от Ливен крупное хозяйство (57 тысяч гектаров арендованной земели) и элеватор. А епископу якобы очень надо добираться до дальних приходов, которые ждут не дождутся его пастырского попечения.

На практике, разумеется, если чего и ждут прихожане, так это того, что агрохолдинг, разбивающий местные дороги своими грузовиками, их починит. На епископа рядовым гражданам плевать - он в Ливнах бывает мало, и наличный состав священников с духовными нуждами паствы вполне справляется, жалоб нет.

Для чего холдингу, который никак не был замечен ранее в православных инициативах, был нужен свой архиерей, тоже понятно. Нектарий - близкий помощник главы Орловской митрополии - митрополита Антония (Черемисова). В связи с его частыми хворями и отсутствием на месте - фактический хозяин епархии. Губернатор Орловской области открыто придерживается идеологии православного гиперконсерватизма. Даже открыл памятник Ивану Грозному, подчеркнув тем самым свою близость к внутрицерковной секте его поклонников. То есть всего за шесть миллионов рублей (или даже три, как утверждает сам Нектарий, поведавший, что его прежний джип был отдан продавцам нового) плюс цена "красивых номеров" предприниматели получают доступ "на самый верх". И дальше можно не волноваться о зарплатах работников, платежах за сверхнормативное использование дорог, местных налогах, тратить время на уговоры владельцев земельных паев по поводу аренды...

Прекрасная схема, только у русского народа она встречает почему-то все больше возражений. В 2012 году орловские священники спрашивали меня насчет перспектив революции в их краях. Тогда я им этого обещать не мог. Аппетиты берущих не по чину духовных руководителей и их нелепое поведение под огнем газетной критики, возможно, приблизили этот день в отдельно взятой Орловской епархии. Как, может, и во всей России.