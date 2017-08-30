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Также: Мильштейн, Театр, Спецслужбы, Европа, Террор, Колонки, Культура, Россия, Мир, Происшествия, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Кирилл Серебренников, Владимир Путин, Александр Проханов, Иосиф Сталин, Эмманюэль Макрон

статья Сопроводительные письма

Илья Мильштейн, 30.08.2017
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
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статья Статья

Драка с дураками

Ежели позавчера мы гадали о том, чей ресурс круче - Бортникова с Бастрыкиным или государствообразующей творческой интеллигенции, - то теперь, похоже, с этой мучительной неизвестностью покончено. Конечно, и чекисты нужны Путину, но рядом с великими актерами они выглядят, согласитесь, не вполне убедительно. По крайнее мере вчера нам так показалось.

Илья Мильштейн
26.05.2017
статья Статья

Немая сцена

А в крови умение приспосабливаться к условиям, созданным по окончании эпохи тотального террора, и эти навыки диктовали текст коллективного обращения к начальству, которое зачитывала перед Гоголь-центром Чулпан Хаматова. Поражающего готовностью сдать неких "лиц", хозяйствующих, что ли, субъектов, лишь бы их не подвешивали на дыбе в ходе следствия.

Илья Мильштейн
24.05.2017
статья Статья

Гений и подсредственность

Вопрос о том, можно ли художнику брать деньги у начальства, давно обсуждался в путинской России, но актуализировался буквально на днях. После внезапного задержания и заключения под домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова. Тут высказываются разные мнения.

Илья Мильштейн
25.08.2017
статья Статья

Когда ж их всех повыловят

Cовсем другое дело, если гарант громовым шепотом велит силовикам отвязаться от художника, они же упорствуют в своем желании его покарать и отказываются исполнять неформальный приказ гаранта. Сперва выжимают показания из бухгалтера, сидящего в СИЗО, и ее подчиненной. А потом под утро набрасываются на режиссера.

Илья Мильштейн
23.08.2017
383
Пара фраз 29.08.2017
в блоге Чекист в театре

Людей, которые продвигают в России патриотическую идею и любят Родину на профессиональной основе, нередко упрекают в равнодушии к конкретным человеческим судьбам. Упреки эти отчасти справедливы, однако профессионалов следует оправдать. Они же болеют за весь народ, оттого и мыслят масштабно, целыми нациями и столетиями: где там разглядеть родного человечка, эту ничтожно малую величину, песчинку, лагерную пыль.

Кроме того, не надо впадать в грех обобщения, обвиняя в черствости всех до единого национал-патриотов. Вот, например, на днях целая группа наших мастеров культуры, сплошь государственников, обратилась к французскому президенту Макрону с просьбой освободить одного-единственного гражданина. Причем даже не соотечественника, а гражданина мира, если можно так выразиться. Проханов, Юденич, Садулаев, Стешин, Додолев, еще некоторые и примкнувший к ним Исраэль Шамир ходатайствуют о помиловании Ильича Рамиреса Санчеса. Прославленного террориста, известного также под именем Карлоса Шакала. Отбывающего три пожизненных заключения в тюрьме Клерво.

Впрочем, прослеживается в этой гуманитарной акции и своя консервативная логика имперского типа. Ведь если ты последовательно ратуешь за великую державу, за царя Ивана, за Сталина, за Крым, за Донбасс, за Дамаск, за Путина, то рано или поздно, проявляя поистине всемирную отзывчивость, вступишься и за Ильича Рамиреса. Это практически неизбежно. Так внезапно становятся правозащитниками в той среде, где всех прочих сердобольных адвокатов с их открытыми письмами и списками политзеков принято считать изменниками и клеймить на каждом углу. Важно только правильно выбрать заключенного, а Шакал - он в самый раз.

Напротив, было бы странно и даже немыслимо, если бы собирательный Проханов стал защищать, допустим, Кирилла Серебренникова, о котором сегодня так много говорят. Он и не защищает, он атакует, в своем неповторимом стиле, как бы догадываясь, что птичку-режиссера начальство изловило не просто так, но в рамках хитроумной спецоперации. Чтобы, значит, к разоренному гнезду слетелись другие обеспокоенные птахи, российские и зарубежные, - и вот здесь бы, мечтает поклонник Ильича, веселому птицелову и накрыть их всех одной большой сеткой. Догадывается, грезит, но и тревожится: а ну как Владимир Владимирович поддастся... мировому культурному сообществу, состоящему наполовину из геев и педофилов. Тогда выяснится, что Путин слабый президент, пластилиновый, и на четвертый срок он явится ослабленным, униженным, идущим на поводу у либерального толпища.

Трудно сказать, что ожидает Макрона, если тот вдруг прислушается к голосам из-за нашего бугра и амнистирует Карлоса. Что же касается Путина, то за его политическое будущее, судя по всему, можно не волноваться. Спецоперация по выманиванию и поимке либеральных перелетных птиц, воспетая соловьем генштаба, протекает успешно. Чему свидетельством и задержание режиссера, заключенного сперва в СИЗО, и недолгий предварительный суд, отправивший его под домашний арест, и ослепительная вчерашняя новость.

Оперативным сопровождением дела "Седьмой студии", сообщили коллегам из обновленного РБК некий информированный "источник" и "два собеседника", близких к чекистам, занимается Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ РФ. Та самая служба, бывшая "пятерка" КГБ СССР, которая отслеживает интеллигентские метания разных там писателей, художников и мастеров сцены. Приглашенный эксперт из андроповских кадров, отставной генерал Михайлов называет своих питомцев высококвалифицированными специалистами, которые понимают, что такое культура и искусство, и ему стоит поверить: поэты из поколения дворников и сторожей хорошо помнят этого профи, забыть не могут.

Собственно, вброс сделан для того, чтобы творческая интеллигенция, которая до сих пор не боится защищать Серебренникова, подбадриваемая мировой общественностью, все-таки призадумалась и испугалась. Одно дело мошенничество, но совсем другое - терроризм с уклоном в русофобию и вербовку, на что намекает генерал в беседе с журналистами. Получается, худрук Гоголь-центра - он типа Рамиреса на свой лад, и бухгалтеры у него такие же, и местные заступники, об иностранных нобелиатах и дирижерах с режиссерами нечего и говорить. Подальше бы от них.

Выходит, люди, которые продвигают в России патриотическую идею и любят Родину на профессиональной основе, - они правы и благоразумны буквально во всех своих действиях. И когда поддерживают Путина с его Крымом и Донбассом, и даже когда увлекаются правозащитой, вписываясь за серийных убийц. В отличие от неразумных смутьянов, которые великую державу недолюбливают, выгородить же норовят тех, кого денно и нощно "сопровождают" спецслужбы. При этом царя Ивана, Сталина и даже Путина с его Крымом и Донбассом они тоже не любят, обрекая себя на одиночество в родной стране. А почему так выходит - постичь невозможно, это следует просто знать, совершая выбор между Серебренниковым и Рамиресом. Правильный ответ напрашивается, но отчего-то до сих пор не удается извести тех, кто против Шакала.

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