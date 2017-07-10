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Также: Мильштейн, Музыка, Театр, Правительство, Право, Колонки, Культура, Россия, Общество, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Кирилл Серебренников, Александр Бастрыкин, Владимир Мединский, Наталья Поклонская, Виталий Милонов

статья И вдруг летит

Илья Мильштейн, 10.07.2017
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
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статья Статья

Драка с дураками

Ежели позавчера мы гадали о том, чей ресурс круче - Бортникова с Бастрыкиным или государствообразующей творческой интеллигенции, - то теперь, похоже, с этой мучительной неизвестностью покончено. Конечно, и чекисты нужны Путину, но рядом с великими актерами они выглядят, согласитесь, не вполне убедительно. По крайнее мере вчера нам так показалось.

Илья Мильштейн
26.05.2017
статья Статья

Немая сцена

А в крови умение приспосабливаться к условиям, созданным по окончании эпохи тотального террора, и эти навыки диктовали текст коллективного обращения к начальству, которое зачитывала перед Гоголь-центром Чулпан Хаматова. Поражающего готовностью сдать неких "лиц", хозяйствующих, что ли, субъектов, лишь бы их не подвешивали на дыбе в ходе следствия.

Илья Мильштейн
24.05.2017
статья Статья

Сцена и стоимость

В эпоху Путина и Капкова проблема выходит далеко за рамки экономических споров. Ибо если театр Кирилла Серебренникова принадлежит народу, то при чем тут Путин и Капков? А ежели, и к этому склоняется большинство финансовых аналитиков, никакого народа нет, а есть суперолигарх Путин и при нем на посылках Капков, то им и решать, какие фильмы показывать в Гоголь-центре.

Илья Мильштейн
30.12.2013
383
Пара фраз 23.05.2017
в блоге Против излишней жестокости

Я не хочу комментировать. Это решение театра. Вот так они решили.

По поводу отмененной премьеры "Нуреева" в Большом театре Кирилл Серебренников высказался с предельной краткостью, но вообще-то он сообщил довольно много. Про "них" и про себя. О том, что театральное или какое иное начальство перенесло спектакль на следующий сезон, мало интересуясь мнением режиссера. О том, что он унижен, растерян и оскорблен. И о том, что в сложившейся ситуации ему лучше обойтись без подробных комментариев, дабы не навредить себе окончательно.

Можно еще отметить, что в столкновениях с властью, театральной и прочей, у Кирилла Семеновича постепенно вырабатывается неповторимый авторский стиль. Мастер эпатажа, как его называют отдельные критики, за кулисами сцены, то есть в жизни, он подчеркнуто немногословен и объективен, и если его везут с обыска на допрос, то считает нелишним отметить деликатность обыскивающих. А если балет, который он создал в качестве не только режиссера, но и автора либретто и сценографа, вдруг за три дня до премьеры переносят на следующий год, то опять-таки отдает дань сестре таланта. И разве что в последней фразе прорываются его истинные чувства в отношении руководства, которое отказалось принимать спектакль. А нам остается лишь гадать о том, что случилось с "Нуреевым".

Директор Большого Владимир Урин сетует на "незавершенность" работы, но это, как бы помягче сказать, не очень похоже на правду. Все-таки Кирилл Серебренников - признанный мастер, способный отличить доделанный спектакль от недоделанного, да и репутация на кону. Едва ли он стал бы рисковать, демонстрируя зрителям нечто сырое и неотрепетированное. Конечно невзгоды последних месяцев могли оказать на мастера деморализующее воздействие, но стресс - это ведь обычное для художника состояние. Да и ставить "Нуреева" в Большом режиссер начал до того, как о новаторе прознали Бастрыкин, Бортников и другие ценители. Стилистика коммуникаций Серебренникова со зрительным залом нравится далеко не всем, доходило и до скандалов, но халтурщиком его еще, кажется, не называл никто.

Скорее уж дело в самой постановке, которую никто не видел, но кое-что утекало в прессу. Балет не исчерпывался танцами, среди которых, согласно авторскому замыслу, предполагались неполиткорректные пляски кагэбешников и трансвеститов. Главный герой ругался матом, хотя и по-английски, заранее огорчая Роскомнадзор, а в целом сюжет был посвящен роману Нуреева с датским танцовщиком Эриком Бруном. Это, вероятно, уже теплее и как-то объясняет проблемы с премьерой. Впрочем, насколько известно, никакая Поклонская в свежий репертуар Большого театра не вникала и даже Милонов бурных протестов не выражал.

Оттого закрадывается мысль, что Серебренников пострадал по совокупности причин и главная из них связана с той обстановкой, которая вокруг него сложилась. Имею в виду и давние счеты государства с режиссером, и давний конфликт, когда начальство впервые обратило внимание на Гоголь-центр, а художник еще не научился комментировать текущие события кратко и емко и боролся с цензурой яростно, за гранью фола. Тогда, вероятно, его и взяли на карандаш, чтобы после припомнить старые грехи и наказать за несдержанность - и долго потом наказывать.

Кроме того, в конфликте властей с деятелями культуры в наши дни обозначилась такая малоприятная для начальства вещь, как актерская солидарность. Мало им, видите ли, что Серебренникова не посадили, так они еще за своих арестованных хозяйственников вступаются, даром что поначалу вроде все поняли и просили лишь о том, чтобы следователи без излишней жестокости относились к обреченным. А теперь, обнаглев, требуют освобождения генпродюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского из СИЗО, поскольку он не преступник и никуда не собирался бежать. Вот им и указывают, отменяя премьеру знакового режиссера, что начальство недовольно и в недовольстве своем может устраивать им разные пакости в подведомственных театрах, включая самый Большой.

В итоге происходящее выливается в тотальную победу государства над интеллигенцией - даже той, что почти всегда была лояльна власти и порой вдохновлялась начальственной прозой, приспосабливая для сцены что-нибудь "Околоноля". Большой праздник сегодня и у министра культуры Мединского. Несколько дней назад дисссовет Белгородского госуниверситета поддержал своим авторитетом его удивительную диссертацию, причем особо было отмечено, что подозреваемый врагами в невежестве и бесстыдстве - великий человек. А ныне, вряд ли без участия министра, снимается с афиш спектакль режиссера, которого он ненавидит горячо и последовательно. Как только может ненавидеть истинный патриот истинно антинародного художника со всеми его выкрутасами, внешнем блеске, фальшивом содержании и сумбуром вместо музыки.

Думается, Кирилл Серебренников осознает это все ясней и все острей - и победу собирательного Мединского, и свое изгойство в стране, где дышать с каждым днем становится труднее. Потому и сдерживается, и лапидарно отвечает на вопросы, что говорить в сущности незачем и почти не с кем. Вот так они решили, и месяцы напряженнейшей работы пошли псу под хвост. Рудольф Нуреев в свое время диссидентом тоже не был и выбрал, как говорится, свободу. В эпоху открытых границ сей выбор совершить наверное и проще, и тяжелей. Проще, потому что никто не держит. Тяжелей, поскольку собирательный Мединский только порадуется отъезду смутьяна, да и чисто конкретный тоже. Вот Серебренников и отмалчивается, и размышляет, и терпит из последних сил, подобно десяткам тысяч других, людей известных и безвестных. Терпение, похоже, на исходе.

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Илья Мильштейн, 10.07.2017
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По капле и есть по капле

Александр Подрабинек, 30.12.2013

Запрет главы департамента культуры московского правительства Сергея Капкова демонстрировать в Гоголь-центре документальный фильм Майка Лернера и Максима Поздоровкина "Показательный процесс: история Pussy Riot" вряд ли поверг кого-то в шок. Неудивительно, к сожалению, и то, что художественный руководитель театра Кирилл Серебренников хотя и возмутился, но распоряжение выполнил.
Кирилл Серебренников и Сергей Капков. Коллаж Граней

Ревизор и Гоголь-центр

29.12.2013

Запретив показ фильма о Pussy Riot и дискуссию с участием героинь, столичный культурный начальник Сергей Капков развеял последние иллюзии своих бывших поклонников. В центре скандала - руководитель Гоголь-центра Кирилл Серебренников. Одни призывают к солидарности, другие осуждают его за то, что подчинился приказу.

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