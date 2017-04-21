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Без Путина нет России, это вопрос вроде решенный, но кое-что тут все же хочется уточнить. Со вчерашнего дня хочется, когда под сводами Большого Кремлевского дворца прозвучали слова, доныне неслыханные. Внезапно открылось, что следующим президентом РФ станет Вячеслав Володин, спикер Госдумы. Причем тот самый Володин, который сулил россиянам неминуемую гибель сразу после того, как они потеряют Путина. То есть возникла путаница с датами и именами, что одновременно и пугает, и обнадеживает.

Попробуем разобраться.

Имя грядущего президента сообщил Владимиру Владимировичу и всем нам некто Андрей Чепурной - председатель Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане. При этом оратор сослался на документ, некое "письмо" или даже "письма", которые якобы рассылает по стране Франц Клинцевич - тоже "афганец", тоже лидер ветеранского объединения, а также сенатор и член президиума генсовета "Единой России". А в письмах тех и устно, в телефонных беседах, если верить Чепурному, сенатор пугает в регионах наших членов организации, руководителей и чиновников, говоря, что скоро будет президентом Володин, наделит необъятными полномочиями Клинцевича и Клинцевич всех неугодных просто закатает и закопает живьем в могилу.

Иными словами, вся страна после Путина не погибнет, но все же ей будет нанесен немалый урон. В частности, страшную смерть примут инвалиды войны в Афганистане, руководство их организации и некие чиновники на местах. Остальные граждане, кажется, выживут, однако мы знаем, что большой террор начинается с малого, и в этом смысле выступление Чепурного не может не тревожить. Закрадывается горестная мысль, что эпоху жуликов и воров мы еще будем вспоминать с тоской и болью, тайком проклиная кровавого палача Вячеслава Володина. Чудится, что будем казнить себя за то, что мало ценили ушедшего, мягкость его, терпимость и доброту.

Правда, сам Клинцевич в резкой форме отрицает вмененные ему угрозы и тайные знания. Все это, говорит, вранье и клевета, а бумагу, в которой описывается беспросветная жизнь россиян во времена Володина, непосредственно Чепурной и подготовил, опорочив сенатора. В общем, он нас успокаивает: дескать, не бойтесь, это спор афганцев между собою, никто Путина не сменит и все выживут. Но успокаиваться, по-моему, рано.

Дело в том, что Франц Адамович - человек необычный, способный буквально на все, и тому есть немало свидетельств. Это ведь он, помнится, ознакомившись с резолюцией Европарламента, в которой говорилось о необходимости противодействовать враждебной российской пропаганде, предлагал нацелить на проголосовавших ядерное оружие. И тот же Клинцевич собирал деньги на покупку дома в Австрии, где родился немецкий национальный лидер, - для того собирал, чтобы дом купить и взорвать.

Короче, сенатор - человек очень искренний, и ежели, допустим, кого невзлюбит, Гитлера там или других европейцев, то всегда готов обидчиков покарать, живых или давно умерших. При помощи тротила либо ракет средней дальности, ибо привык конкретные проблемы решать четко, по-военному, эффективно. К счастью, замыслы свои он, как правило, до конца не доводит, что отчасти примиряет нас с его существованием и брутальными речами. Должно быть, и теперь пронесет.

Афганцев из конкурирующей организации Клинцевичу тоже есть за что не любить. Был случай, когда Франц Адамович с группой сопровождающих лиц бесплатно и славно отдохнул в реабилитационном центре "Русь" и тот же Чепурной принимал участие в суде, который обязал ответчика выплатить более 300 тысяч рублей за реабилитацию. Получается, у них давние счеты, у сенатора с оратором, и мы можем только гадать, правду доносил президенту Чепурной на Клинцевича или же очернял и мстил за то, что злопамятный сенатор три года, используя свой административный ресурс, пытается уничтожить нашу организацию, организуя кучу проверок. Это понять трудно, как и ответить на вопрос, который Франц Адамович задал корреспонденту "Эха Москвы": Вот скажите, я похож на сумасшедшего? Тут, пожалуй, намучаешься, подыскивая правильный ответ.

О политических перспективах Вячеслава Володина говорить тоже трудно.

Не исключено, что мы наблюдали вчера, как закатывалась его звезда, погубленная болтливыми дураками. Такое мы созерцали уникальное астрономическое явление. И уже не имеет значения, страшную ли кремлевскую тайну разглашал в своих ветеранских дискуссиях Франц Клинцевич или же его оболгали конкуренты, прилюдно ошельмовав, заодно со спикером. Важно, что разгорелся дикий и неприличный скандал, в присутствии самого Путина, которому пришлось разрулировать его первыми попавшимися словами. Мол, преемника президента определяет только российский народ в ходе демократических выборов и никто другой, как будто непосредственно Владимира Владимировича "определяли" одни избиратели, о Дмитрии Анатольевиче и говорить нечего. Какой уж там народ.

С другой стороны, если Путин и впрямь твердо выбрал Володина себе в преемники, то его досадное расчехление в ходе заседания оргкомитета "Победа" едва ли помешает избранию спикера президентом. Президентом типа Медведева, разумеется, поскольку при живом Путине никаких реальных национальных лидеров в России нет и быть не может. Разве что афганцам завтра сделают серьезный втык, чтобы конфликтовали потише и не трепали всуе сакральные имена, и день объявления жутко амбициозного, по слухам, Вячеслава Викторовича наследником перенесут на потом. С лета на осень, к примеру.

Что же касается пропадающей без Путина России, то нынешний спикер со временем наверняка объяснит, что это раньше без Владимира Владимировича не было России, а теперь ее пока не будет без Володина. Впрочем, это останется фигурой речи, и даже со злокозненными афганцами ему как следует поквитаться не дадут. Ну, а потом опять вернется Путин, и Россия не погибнет в очередной раз.