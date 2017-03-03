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Также: Мильштейн, Право, Политзеки, ЮКОС, Колонки, Общество, Россия, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Алексей Пичугин, Михаил Ходорковский

статья Дилемма узника

Илья Мильштейн, 03.03.2017
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
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статья Статья

Сидящий на своем

Осужденный к высшей мере буквально ни за что, Пичугин воплощает в своей судьбе какую-то идеальную жертву государственного террора, и тут "Черный дельфин" закольцовывается с Колымой, Потьмой, Бутовским полигоном. Правда, приговоренный к пожизненному выламывается из образа типового покорного зека сталинской эпохи.

Илья Мильштейн
10.06.2016
статья Статья

Покушение на правосудие

Самым ярким, пожалуй, стал эпизод с отказом осужденных Геннадия Цигельника и Евгения Решетникова от своих прежних показаний. Именно на их пространных рассказах основывался пожизненный приговор в отношении Пичугина, и на них гособвинение делало главную ставку на судебном процессе по делу Невзлина.

Вера Васильева
26.01.2009
статья Статья

За жизнь не по лжи

Бывший сотрудник службы безопасности "ЮКОСа" Алексей Пичугин приговорен к пожизненному заключению по сомнительным обвинениям и с процедурными нарушениями. Это месть за отказ оклеветать совладельцев опальной компании. Так считает внимательно следившая за процессом журналистка Вера Васильева.

Вера Васильева
07.08.2007
27474
Вера Васильева 18.10.2016
в блоге Мать Пичугина пишет Путину

Представьте себе: вы находитесь в СИЗО, вы не виноваты ни в чем, и следователь предлагает вам выбор. Или оговорить себя, или упорствовать, вины не признавая. В первом случае он сулит вам "особый порядок рассмотрения" дела в суде, и не исключено, что так оно и будет. Вас, невиновного, отправят в лагерь, но приговор смягчат. Во втором случае вы сыграете с Фемидой в рулетку: или пан свободен - или пропал на полную катушку.

Спрашивается - как правильно поступить?

Считается, что поступать надо всегда по правде - и в тюрьме, и на воле. Более того. Согласившись взять чужую вину на себя, лишь бы поскорей вырваться из тюремных стен, вы огорчите зампредседателя Верховного суда Владимира Давыдова. Отвечая вчера на вопрос, почему в России так редко оправдывают обвиняемых, судья возложил вину на них самих. 90 из 100 человек, подсчитал Владимир Александрович, сознаются в содеянном или несодеянном. "Не знаю, хорошо это или плохо, но это факт. 65 процентов идут в особом порядке", - добавил зампредседателя ВС РФ, и в этих его словах легко было расслышать горький упрек расколовшимся.

Мол, как же так, граждане подозреваемые и приговоренные, зачем же вы портите нам правозащитную статистику? Стояли бы на своем, взыскуя истины, глядишь - и кривая оправдательных приговоров пошла бы вверх, и всех невиновных суд бы освободил. Кривая бы вывезла.

Однако понять можно и тех, кто идет на сделку со следствием и совестью, невольно подставляя всю судебную систему РФ, за которую потом приходится отдуваться уважаемому человеку - Владимиру Давыдову. Вообразите, вы находитесь в СИЗО, вы не виноваты ни в чем, и следователь предлагает вам выбор... А рядом еще суетится адвокат по назначению, и решать надо довольно быстро: оклеветать себя, ожидая снисхождения, или же не верить, не бояться, не просить. Точно зная при этом, что оправдательных приговоров российские суды практически не выносят, и шанс, что для вас сделают исключение, равен 1%, даже меньше.

Вообще если вникнуть в слова зампредседателя, получается некий заколдованный круг. Судьи зверствуют, но и заключенные ведут себя нехорошо, не желая помогать судьям встать на путь исправления. В итоге среднестатистический районный председательствующий в процессе примерно раз в семь лет, обливаясь счастливыми слезами, выпускает кого-нибудь из клетки. Правда, в судах с участием присяжных доля оправданных достигает 13%, но это явление до сих пор не стало характерным для российского судопроизводства. Характерным явлением остаются обычные говорильни и карательные практики.

Образцовым примером здесь следует признает дело Алексея Пичугина. Задержанный в июне 2003 года, он знал, что невиновен, и перед ним был выбор. Оговорить себя, а также руководителей ЮКОСа и с учетом деятельного раскаяния и пользы, принесенной государству, выйти на свободу в обозримые сроки - или не выйти никогда. Ему об этом прямо говорили следователи. Он убеждался в их правоте в ходе судов, которые последовательно приговаривали его к 24 годам и к пожизненному. Отбывающий вечную неволю, он знает, что и сегодня может быть помилован - в обмен на показания, которые у него вымогают без малого 14 лет подряд. При том что Михаил Ходорковский, главный "заказчик", как решили в Кремле, вменяемых Пичугину убийств и покушений на убийства, лично призывал его "сделать это".

А он не делает. Находясь в СИЗО, в колонии для неисправимых убийц "Черный дельфин", возвращенный в Москву, в "Лефортово", где ему снова предлагалась эта дилемма: солги или умри в тюрьме. Он год за годом настаивает на своей невиновности, и тот самый Верховный суд РФ, где с 1999 года работает Владимир Давыдов, дослужившийся до поста зампреда, тоже непреклонен. Отвергая любые иные решения, в том числе и вердикт ЕСПЧ. Тут для российских судов приемлем только "особый порядок" рассмотрения, как это сформулировано в законе, а также в кремлевских предписаниях применительно к особо важному делу Алексея Пичугина. Только баш на баш.

Впрочем, если такой порядок установлен на государственном уровне, в делах политических, то ведь и на микроуровне, в делах уголовных, расследуемых местными судами, должно происходить и происходит то же самое. Сознайся в убийстве - и получи максимум две трети от положенного срока, не порть нам процент раскрываемости. Отдай бизнес, отсиди немного - и освобождайся с чистой совестью. Покайся - и тебе прощение выйдет. Сказано же, что блаженны нищие духом, и если тюрьму, тем более российскую, сравнивать с адом, то жизнь расконвоированного логично приравнять к райской.

Оттого так трудно согласиться с одним главных наших судей, когда он призывает прессу не увлекаться критиканством в отношении Фемиды федерального подчинения, а сидящих в клетке - жить не по лжи. То есть нет ни малейших сомнений в том, что процитированный гражданин начальник, окажись он в СИЗО, на скамье подсудимых и в лагере, так себя и повел бы, но подавляющее большинство других российских граждан все-таки поступает иначе, и у них есть свои резоны. У них своя правда, основанная на многовековом опыте пыточного следствия, пыточных тюрем, пыточных лагерей, и с ней, с этой правдой спорить могут разве что единицы. А опыт изменится, когда поменяется практика, что едва ли возможно, пока в России не сменятся судьи. Начиная с верховных и гаранта всех наших прав.

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Илья Мильштейн, 03.03.2017
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

За все в ответке

Илья Мильштейн, 01.07.2015

Генпрокуратура собирается проверить "законность признания независимости" стран Балтии, и это ответ Керзону, связанный с тем, что данный Керзон упорствует в своем стремлении изолировать путинскую Россию. Что же касается того Керзона, с которым сражается СКР, то здесь история более сложная. Постичь ее смысл попытался Михаил Ходорковский.

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