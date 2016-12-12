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Также: Мильштейн, Президент, История, Регионы, Культура, Колонки, Россия, Общество, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Никита Михалков, Борис Ельцин, Владимир Путин, Михаил Горбачев, Никита Соколов, Николай Сванидзе, Ирина Хакамада

статья Предательская слеза

Илья Мильштейн, 12.12.2016
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
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статья Статья

Сумасшедший в свою пользу

Теперь список смутьянов в голове Никиты Михалкова пополнился именами Горбачева и Ельцина. Если же мы доживем до того дня, когда уйдет Владимир Владимирович и новая власть осудит ушедшего, то и Михалков не станет молчать. Может, опять призовет на государственном, понимаете ли, уровне осудить преступную клику Путина.

Илья Мильштейн
20.02.2016
статья Статья

Предавший лестью

И те, кто целил в Михалкова, с неожиданной радостью для себя попали в Путина, который стал главной жертвой михалковского творчества. Равноудаленный от всех на своем Олимпе, запутавший страну своими играми в третий срок и в "Угадай преемника", он стал жертвой собственных технологий, основанных на унижении людей. Не ведая, что творит, его опустил Никита Сергеевич - до своего уровня.

Илья Мильштейн
30.10.2007
статья Статья

Приглашение к застою

Что же хочет сохранить Михалков? А он считает, что следовало сохранить российскую монархию, а коли не сохранили, то нужно было сохранять советскую тоталитарную власть (при ней Михалковым было хорошо), а раз и это не удалось, то авторитарную власть Путина.

Лев Клейн
03.11.2010
статья Статья

Исполать тебе, боярин Никита!

Писателя-гуманиста с безупречной гражданской репутацией сменяет кинематографист, специализирующийся на аляповатых блокбастерах на тему "православия, самодержавия и народности", известный своей близостью к любой власти, чванно унижающий коллег по профессии, раболепно титулующий президента "Ваше Высокопревосходительство" и в ответ удостаивающийся барски-покровительственного "ты"...

Николай Руденский
09.08.2001

Михалков "готов извиниться". Однако и надежды не теряет "быть если не понятым, то хотя бы услышанным". В ответном открытом письме Наине Ельциной он оправдывается, продолжая настаивать на своем. Никита Сергеевич полагает, что вдову первого президента РФ "вводят в заблуждение" некие недобросовестные люди, которые используют Ельцин-центр для пропаганды идей "сомнительного исторического содержания с сомнительными историческими выводами". В итоге гнев россиян "совершенно несправедливо обрушивается" на нее "и на память Бориса Николаевича".

Письмо режиссера привлекает трогательной глупостью и благопристойностью. В отличие от прежних его выступлений, посвященных Ельцину, а также Горбачеву, которые поражали злобной глупостью и жалким бесстыдством. Налицо явный прогресс, и это следует оценить по достоинству. Задетый за живое, Никита Сергеевич наконец собрался с мыслями и как-то, что ли, обобщил свои претензии в отношении ельцинской эпохи и музея, посвященного былому его кумиру. Выдал списком.

Список впечатляет. Тут и цитата из Хакамады, имевшей неосторожность сравнить Ельцин-центр с Музеем толерантности и одобрить "очень скрытую идею... продвижения демократии" в Екатеринбурге. Полемика с Никитой Соколовым и Николаем Сванидзе, которые "запутывают разум ребят" неполиткорректными суждениями о генерале Власове и царе Иване. Тогда как сам Михалков "бился, защищая установку памятника Ивану Грозному в городе Орле". Но более всего автор великого фильма о великой войне конечно уязвлен обвинениями в предательстве, прозвучавшими в письме Наины Иосифовны. Вдова вслед за многими другими поклонниками творчества неравнодушного гражданина Михалкова напомнила ему, как тот "был доверенным лицом Бориса Николаевича на выборах 1996 года и тогда совсем иначе оценивал реформы 90-х и вклад "команды Ельцина" в строительство новой России". Никита Сергеевич счел необходимым объясниться.

Выяснилось, что он "никогда не отказывался и не отказывается ни от одного мгновения" своего прошлого. Режиссер и тогда был искренен, и теперь кляузничает от чистого сердца. Просто "в тот момент", когда он изнывал от любви к Ельцину, "альтернативы Борису Николаевичу не было никакой". Но правду от Никиты Сергеевича и миллионов россиян в те страшные годы скрывали, и только много позже им удалось постичь "всю глубину и трагичность положения, в котором окажется страна".

Здесь потрясенный Никита Сергеевич предъявляет вдове "и раскупленные заводы, и проданные за копейки корабли, и униженную армию, и обнищавший народ, и разрушенную науку", и мы, глядя на режиссера, хватаемся за голову. Это как же он, простодушный человек, дожил до 1996 года, не ведая того, что знали тогда и малые дети. Что Иуда Борух Эльцин все раскупил и разрушил, всех унизил и обобрал. Должно быть, сам деньги слезно выклянчивал в качестве доверенного лица, побираясь в Кремле, оттого и глух оставался невольно к людским стенаниям.

Но вот ушел Борис Николаевич, наступили новые времена, и чудно сохранившийся Михалков начал постепенно приобщаться к новейшей истории своего государства. Требуя суда над Горбачевым и Ельциным. Призывая "скорректировать" работу "центра, в котором ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания людей". Пиная мертвого, как некогда бил ногами скрученного нацбола.

Вчера он еще предложил направить туда, где вводят инъекцию, "команду профессионалов-историков, политологов и специалистов", чтобы они на месте "проанализировали... экспонаты". Не исключено, кстати, что команда приедет и возглавит ее непреклонный Никита Сергеевич, ни разу в музее не бывавший. Вот и губернатор его зазывает, а на такого рода приглашения Михалков склонен откликаться. Однако вряд ли визит дорогого гостя приведет к тому, что Ельцин-центр пополнится новыми инсталляциями типа "Александр III спасает сына Ивана Грозного" или "Доверенное лицо Путина утешает доверенное лицо Ельцина".

И дело вовсе не в том, что в Кремле согласны или не согласны с раскрепостившимся режиссером. Дело в том, что одним из важнейших слов в лексиконе нынешней власти является "легитимность". Не догадываясь о сакральном характере музея, сооруженного в Екатеринбурге, и учиняя верноподданнический скандал, Никита Сергеевич посягает на святое.

Ибо для Путина важна преемственность. Важно осознание и распространение в массах того весьма существенного факта, что он, второй президент России, не какой-то мутный начальник, порождение чекистской спецоперации в Кремле ("внедрение прошло успешно"), но законно избранный Ельциным и народом наследник. Так вообще связуются столетия, и князь Владимир на пьедестале сквозь века протягивает руку Владимиру Владимировичу, и вся история российская предстает событием цельным, и великие вожди образуют некую грандиозную пирамиду, которую увенчивает Путин. Не верите - спросите у министра Мединского.

В этом смысле Ельцин-центр весьма полезен.

Наряду с мавзолеем и памятниками царю Петру, царю Ивану, царям Александрам, да и монументами Сталину, которые пока ютятся где-то на задворках. Хотя, учитывая цикличный характер российской истории, можно допустить, что когда-нибудь музей в Екатеринбурге пополнится еще одной большой экспозицией. Рассказом про то, как Борису Николаевичу сосватывали Владимира Владимировича. С документами и картинками, а также воспоминаниями очевидцев, выживших и оставивших потомкам до поры спрятанные письменные свидетельства. Это будет замечательный стенд, а то и целая зала, в которой любознательные школьники станут с большой пользой для себя узнавать жгучие тайны древних постсоветских времен.

В частности, про последние годы Ельцина на пенсии. Как он сожалел о выборе преемника, как страдал от изоляции, как боялся прослушки. Впрочем, кое-что уже и обнародовано, но вряд ли эти тексты в обозримые сроки украсят стены музея. Однако когда-нибудь украсят, если можно так выразиться.

Никите Михалкову и его взаимоотношениям с Борисом Николаевичем там, в грядущем Ельцин-центре, тоже найдется место. Даже сомнений нет - ведь яркий же человек, талантливый, запоминающийся. И след в биографии первого президента оставил глубокий, и с вдовой состоял в переписке, чем не всякий может похвастаться. Письма эти тоже наверняка бережно передадут потомству, и правнуки их прочтут, и мечта Никиты Сергеевича исполнится. Он будет и понят, и услышан, и ему воздадут по заслугам, правдолюбцу. Собственно, уже воздают, и пора бы остановиться, но артист азартен, роль не доиграна, и он много чего еще изобразит и скажет.

Комментарии 5 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 12.12.2016
в блоге Блоги
383
Пара фраз 19.02.2016
в блоге Михалков и Булгарин
26
Дерьмометр 27.07.2012
в блоге Бесогон с мечом
383
Пара фраз 23.10.2015
в блоге Народ и хозяин

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