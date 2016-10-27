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Также: Мильштейн, Кино, Правительство, Азия, Президент, Колонки, Культура, Россия, Мир, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Виталий Манский, Владимир Мединский, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Константин Райкин

статья Ынсайдерская информация

Илья Мильштейн, 27.10.2016
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
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статья Статья

Писатель и какатель

Если же его превосходительство позволяет себе, слегка раскрепостившись, употребить детсадовскую бранную лексику, то в департаменте его одергивают, хотя и почтительно. Мол, писатель проснулся в Мединском и заговнился, творческая натура, искания там всякие, неподражаемый юмор, оригинальный язык.

Илья Мильштейн
12.12.2014
статья Статья

Прореха на человечестве

Цивилизации остается лишь извлекать уроки из этого проклятого прошлого, которое все никак не кончится. Помнить о Ким Чен Ире, вступая в переговоры с Ираном и точно зная, как будут использовать свой "мирный атом" бешеные муллы. Проявлять предельную жесткость, не позволяя очередному сумасшедшему обзавестись этой смертоносной игрушкой - ядерным оружием. Пока нищий сифилитик не дернул человечество за рукав.

Илья Мильштейн
02.06.2009
383
Пара фраз 26.10.2016
в блоге Государство и творчество
383
Пара фраз 02.08.2013
в блоге Политический поливальщик

Луч света, как и положено, пробивается в конце тоннеля. В конце фильма, когда северокорейские гэбешники, контролирующие каждый шаг режиссера, отваливают ненадолго и он остается наедине с девочкой Син Ми и переводчицей. "Ну вот тебя приняли в пионеры, - спрашивает Виталий Манский. - Что дальше будет с тобой?"

Девочка молчит. Потом отвечает. Теперь, говорит она, начинается взрослая жизнь. Ты сама несешь ответственность за свои ошибки. И думаешь о том, что еще можешь сделать для уважаемого руководителя. И тут она снова замолкает, надолго, и глаза ее медленно наполняются слезами. "Слушай, постарайся успокоиться", - шепчет режиссер и, обращаясь к переводчице, просит: "Скажи ей, что все хорошо, что не надо плакать". Пусть вспомнит о чем-нибудь хорошем. "О чем же?" - спрашивает девочка. "Ну, о чем-нибудь радостном, что случилось в твоей жизни". Стишок, может, пусть расскажет, предлагает гость из России. И она, утерев слезы, читает стихи о том, как ее приняли в пионеры, типа перед лицом своих товарищей торжественно клянусь жить, учиться и бороться, и глаза ее пустеют, и Син Ми обретает душевный покой.

В конце тоннеля обнаруживается полный мрак.

Это момент истины, когда она говорит о наказании за ошибки, о любви к фюреру, плачет и клянется. Именно так страх в тоталитарном государстве и переплавляется в любовь, обжигая человеческое лицо слезами безутешного горя и бесконечной благодарности. Режиссер Виталий Манский снял очень страшный фильм о самом страшном государстве на земле, и что ж удивляться, если официальный Пхеньян протестует. Реакция официальной и полуофициальной Москвы не столь однозначна. Ибо у начальства российского свои счеты - и с Ким Чен Ыном, и с автором фильма "В лучах солнца".

Северная Корея достала всех, включая кремлевское руководство, - и ядерным шантажом, и самим фактом своего невообразимого существования. Так что недели две назад, когда российские пограничники предельно жестко, со стрельбой и убийством, задержали в Японском море браконьеров из КНДР, могло даже показаться, что Москва намеренно идет на конфронтацию с Пхеньяном. В рамках масштабной геополитической аферы, связанной с необхомостью как-то замириться с Западом.

Аншлюс украинских территорий привел к холодной войне. Вмешательство в дела сирийские, продиктованное желанием создать "антигитлеровскую коалицию" с Обамой, обернулось плавным переходом войны холодной в ее сильно подогретую стадию. Оттого и почудилось в середине октября, что Владимир Владимирович, умеющий удивлять, решил как-то сблизиться с Америкой и Европой иным кружным путем, через Северную Корею. Посредством лобового с ней столкновения, на радость прогрессивному человечеству. Однако Ким Чен Ын на прямой конфликт не повелся, и конспирологический этот сюжет пока продолжения не имел.

Виталия Манского тоже в Москве не любят, особенно в Министерстве культуры, где его давно уже зачислили в русофобы и сам Мединский, размышляя вслух о тематике произведений ненавистного режиссера и ему подобных, обогащал словарь современного искусствоведения термином "Рашка-говняшка". По этой причине и еще, вероятно, потому, что на съемки документальной ленты о счастливой жизни юной пионерки в КНДР поначалу были выделены средства из российской казны, столичные кинотеатры в массовом порядке отказываются от демонстрации фильма. Тем не менее формально он не запрещен, в чем естественным образом проявляется гибридность текущей эпохи.

С одной стороны, русофоб и чучхефоб Манский. С другой стороны, большая политика, которая сводится к тому, что мы ни перед кем не прогибаемся, а Ким Чен Ына вообще держим про запас, как бы на крайний случай. С одной стороны, сказал же Дмитрий Песков, призывая к порядку взбунтовавшегося Константина Райкина, что "цензура недопустима", но девушку спонсирует тот, для кого она заранее согласна чего-нибудь станцевать. С другой стороны, нельзя просто взять и объявить, что "В лучах солнца" - это циничная фальсификация, состряпанная в угоду силам империалистической реакции, целью которой является покушение на нерушимый братский союз российского и северокорейского народов. Какой уж там союз. Может, Путина до сих пор еще терпят и принимают в некоторых европейских столицах, что живет и трудится в Пхеньяне человек по имени Ким Чен Ын. Все познается в сравнении, вот и Владимир Владимирович познается.

Кстати, думаю, что в КНДР отчасти согласны со взглядами президентского пресс-секретаря на творческий процесс и оттого втайне еще более оскорблены. В том смысле согласны, что государство должно тотально контролировать режиссеров и прочих художников, оплачивая их полезный труд. Напротив, буржуазные выверты в заявлении Пескова, насчет невмешательства государства во внутренние дела суверенных художников, способны вызвать у северных корейцев чувство тяжелого недоумения. Ходил бы Манский строем вместе с другими российскими деятелями кино и снимал бы только то, что велено, как это заведено в КНДР, - и не было бы никакого скандала, и восхищенные зрители небось плакали бы от счастья, наблюдая прием в пионеры восьмилетней Син Ми.

Теперь они тоже плачут, но это совсем другие слезы. Подлые, предательские, вредительские. Или даже смеются над отставшими от цивилизации местными чекистами, которым и в голову не приходило, что кино можно снимать на камеру с двумя картами памяти. В итоге одна камера запоминает исключительно то, что разрешено, а вторая фиксирует все подряд, в том числе и запрещенную реальность.

Процесс репетиций накануне съемок в доме, где не жили и никогда не будут жить Син Ми и ее родители. Речь увешанного орденами до яиц ветерана, который забыл поздравить девочку и должен выступить еще раз. Троллейбус с опущенной дугой, толкаемый вручную несчастными пассажирами. Миноискатели, при помощи которых проверяльщики ощупывают букеты, принесенные к подножию памятников двух предыдущих, вечно живых Кимов. Слезы пионерки, когда чужеземный дядька спрашивает ее о будущем. Горькие детские слезы, до того отчаянные, что тьма в конце тоннеля кажется беспросветной.

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Илья Мильштейн, 27.10.2016
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Александр Подрабинек. Фото: GZT.Ru

Тоталитарии всех стран, соединяйтесь!

Александр Подрабинек, 13.09.2011

Российская тандемократия не оставляет попыток собрать бывшие советские республики в какую-нибудь управляемую из Москвы структуру - СНГ, Таможенный союз, ОДКБ. У Москвы есть убийственный козырь - гарантии стабильности для тех стран, в которых власть узурпирована, а не избрана на демократических выборах.
Александр Подрабинек. Кадр "Грани-ТВ"

Чуть-чуть чучхе не помешает

Александр Подрабинек, 25.08.2011

Похоже, и у нас иные политики не прочь добавить немного чучхе в российскую действительность - одна партия, один сильный национальный лидер, всеобщее обожание, никаких настоящих выборов и прочей демократической чепухи. Все как у них, только газ не трогайте, только газопроводам не мешайте!

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