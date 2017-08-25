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Статья Без Россий, без статуй Именно поэтому Ленин стал первой мишенью восставшего киевского Майдана - бронзовый истукан на Бессарабской площади всегда воспринимался как доказательство того, что с колониальным статусом Украины все еще не покончено и решения о ее будущем принимаются в Кремле.

Знаменитый американский шеф-повар и ресторатор Том Коликьо переименовал свой нью-йоркский ресторан Fowler & Wells, расположенный в здании, которое когда-то занимала компания с тем же названием. Основание? Издатели и популяризаторы науки братья Фаулеры и их компаньон Сэмюэл Уэллс были френологами, а следовательно, расистами.

Видимо, прославленный шеф, называющий себя либералом, узнал об этом недавно, поскольку прежде активно использовал в дизайне своего ресторана френологическую атрибутику. На самом деле френология, то есть учение о связи психики с физическим строением мозга и черепа - знаменитыми шишками, которые можно нащупать рукой, - была когда-то весьма влиятельна. Несмотря на ошибочность, ее роль в развитии науки общепризнанна. Это правда, что френологию использовали рабовладельцы для обоснования рабства, как это делает герой Леонардо Ди Каприо Калвин Кэнди в фильме Тарантино "Джанго освобожденный". Но с таким же успехом она использовалась и противниками рабства.

Смена ресторанной вывески - это лишь частный случай всеобщего поветрия, охватившего Америку. Активисты различных протестных движений будто включились в азартную игру, отыскивая все новые символы, оскорбляющие, как оказалось, их чувства. На днях дошла очередь и до памятника Колумбу в центре Манхэттена. Чем не угодил оскорбленным открыватель Америки? Он был колонизатором и угнетателем. Спикер городского совета Мелисса Марк-Виверито предлагает рассмотреть вопрос о сносе монумента: "В Карибском бассейне, особенно в Пуэрто-Рико, откуда я родом, говорят, что не должно быть статуи Христофора Колумба, учитывая то, чем он запомнился местному населению".

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио недавно учредил специальную комиссию, которая в течение 90 дней разберется с каждым памятником в городе. О статуе Колумба он своего мнения не высказывает, говорит, что хочет, чтобы процесс был "объективным". Однако в прошлом мэр высказывался о Колумбе как о фигуре "по меньшей мере сложной". В будущем году ему предстоит переизбрание. Он уже начал кампанию и провел первые дебаты со своим соперником-однопартийцем. Его рейтинг начинает снижаться, и если он сочтет, что для успеха на выборах выгоднее снести статую, он ее снесет.

Истерика одних, помноженная на демагогию и циничный расчет других, не имеет никакого отношения к спорам об историческом наследии США. Оппоненты не слышат и не хотят слушать друг друга. В сущности активистов по ту и другую сторону не так уж много. Людей, сохраняющих здравомыслие, несравненно больше. Но крикуны получили трибуну. Их мог бы угомонить пользующийся моральным авторитетом президент. Мы знаем примеры таких обращений к нации. Но такого президента у страны сейчас нет - вот в чем беда. Президент сам постоянно пребывает в истерическом состоянии, сам создает в стране атмосферу базарной свары. У него уже не осталось союзников: от него отвернулся большой бизнес, он неделями не общается с лидерами своей партии и клянет их почем зря в своем твиттере. Только и осталось у него союзников, что этот самый твиттер и клака безоговорочных сторонников, перед которыми он выступает для поднятия собственного настроения.

Пассионарный конфликт, то и дело срывающийся в драку, - следствие кризиса нынешней партийной системы. Она оказалась неспособна выдвинуть дельных, достойных кандидатов. В политике не произошло смены поколений. Бэби-бумеры утратили связь с реальностью, но уйдут из политики только вперед ногами. Поколения X, Y и Z политикой не интересуются. Система замкнута на самое себя, она не обновляется. Партии уже ни для чего не нужны. А избиратель ушел в блогосферу. Когда нет легитимных, цивилизованных способов повлиять на происходящее, протест принимает радикальные формы.

Вина Дональда Трампа заключается в его беспринципности, отсутствии у него твердых убеждений или сколько-нибудь адекватного понимания происходящего и в неумении признать сложность стоящих перед страной проблем. Он, в конце концов, сам проблема для страны.

В России на происходящее за океаном смотрят под весьма своеобразным углом. РИА "Новости" в одном из первых комментариев спроецировало события в Шарлотсвилле на собственную злобу дня. Под раздачу попали "переписывающие коллективную память" либералы, которых агентство ассоциирует с американскими разрушителями памятников, а также Украина, где "в рамках борьбы с проклятым прошлым тоже начали рушить памятники - и получили вполне кровавый результат". О тех, кто защищал памятники, пишется со сдержанной симпатией.

А в ток-шоу Первого канала "Время покажет" сопредседатель партии "Демократический выбор" Сергей Григоров долго ностальгически вспоминал фильм "Унесенные ветром", мягко осуждая рабство (мол, какую страну потеряли), а потом вдруг откуда-то вынул и развернул, к вящему восторгу аудитории, флаг Конфедерации. (А ведь его не только принести в студию, но и добыть где-то надо было.) В той же программе прозвучала броская формула "украинизация Америки". Произнес ее профессор ВШЭ Александр Домрин. Это явная домашняя заготовка. Вероятно, г-н Домрин хотел сказать, что в Америке начинается свой майдан. Но сказал он больше, чем хотел.

Комментаторы, которым я благодарен за эти наблюдения, делают вывод: Россия объявила Америке гибридную войну на ее территории. Думаю, Москве очень хотелось бы приписать себе сомнительную заслугу в разжигании внутриамериканского конфликта. Но поиски "русского следа" пока указывают лишь на идейную близость. Путин - кумир американских неонацистов, Башар Асад в их глазах непобедимый герой сопротивления американскому диктату. Почему бы не половить щуку в этой мутной водице? Когда-то у КГБ это неплохо получалось. Но сегодня Россия еще не поняла, выгодна ли ей американская смута. Да и предприятие это слишком рискованное.