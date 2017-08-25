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статья Колумб попал в истерию

Владимир Абаринов, 25.08.2017
Владимир Абаринов
Владимир Абаринов
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статья Статья

Статуя командира

Гораздо более интересный персонаж - Ричард Спенсер, президент вашингтонского "Института национальной политики". Отмечались, в частности, его единомыслие с "главным стратегом" Белого Дома Стивом Бэнноном и тот факт, что его бывшая жена Нина Куприянова переводила на английский труды Александра Дугина.

Владимир Абаринов
14.08.2017
статья Статья

Без Россий, без статуй

Именно поэтому Ленин стал первой мишенью восставшего киевского Майдана - бронзовый истукан на Бессарабской площади всегда воспринимался как доказательство того, что с колониальным статусом Украины все еще не покончено и решения о ее будущем принимаются в Кремле.

Виталий Портников
18.08.2017
статья Статья

Спор на непустом месте

Если бы 12 сентября 2001 года кто-то сказал, что в двух кварталах от развалин Всемирного торгового центра будет стоять мечеть, его сочли бы безумцем. Но не прошло и девяти лет - и вот извольте: проект обрел вполне реальные черты, и вопрос обсуждается как вполне правомерный.

Владимир Абаринов
19.08.2010

Знаменитый американский шеф-повар и ресторатор Том Коликьо переименовал свой нью-йоркский ресторан Fowler & Wells, расположенный в здании, которое когда-то занимала компания с тем же названием. Основание? Издатели и популяризаторы науки братья Фаулеры и их компаньон Сэмюэл Уэллс были френологами, а следовательно, расистами.

Видимо, прославленный шеф, называющий себя либералом, узнал об этом недавно, поскольку прежде активно использовал в дизайне своего ресторана френологическую атрибутику. На самом деле френология, то есть учение о связи психики с физическим строением мозга и черепа - знаменитыми шишками, которые можно нащупать рукой, - была когда-то весьма влиятельна. Несмотря на ошибочность, ее роль в развитии науки общепризнанна. Это правда, что френологию использовали рабовладельцы для обоснования рабства, как это делает герой Леонардо Ди Каприо Калвин Кэнди в фильме Тарантино "Джанго освобожденный". Но с таким же успехом она использовалась и противниками рабства.

Смена ресторанной вывески - это лишь частный случай всеобщего поветрия, охватившего Америку. Активисты различных протестных движений будто включились в азартную игру, отыскивая все новые символы, оскорбляющие, как оказалось, их чувства. На днях дошла очередь и до памятника Колумбу в центре Манхэттена. Чем не угодил оскорбленным открыватель Америки? Он был колонизатором и угнетателем. Спикер городского совета Мелисса Марк-Виверито предлагает рассмотреть вопрос о сносе монумента: "В Карибском бассейне, особенно в Пуэрто-Рико, откуда я родом, говорят, что не должно быть статуи Христофора Колумба, учитывая то, чем он запомнился местному населению".

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио недавно учредил специальную комиссию, которая в течение 90 дней разберется с каждым памятником в городе. О статуе Колумба он своего мнения не высказывает, говорит, что хочет, чтобы процесс был "объективным". Однако в прошлом мэр высказывался о Колумбе как о фигуре "по меньшей мере сложной". В будущем году ему предстоит переизбрание. Он уже начал кампанию и провел первые дебаты со своим соперником-однопартийцем. Его рейтинг начинает снижаться, и если он сочтет, что для успеха на выборах выгоднее снести статую, он ее снесет.

Истерика одних, помноженная на демагогию и циничный расчет других, не имеет никакого отношения к спорам об историческом наследии США. Оппоненты не слышат и не хотят слушать друг друга. В сущности активистов по ту и другую сторону не так уж много. Людей, сохраняющих здравомыслие, несравненно больше. Но крикуны получили трибуну. Их мог бы угомонить пользующийся моральным авторитетом президент. Мы знаем примеры таких обращений к нации. Но такого президента у страны сейчас нет - вот в чем беда. Президент сам постоянно пребывает в истерическом состоянии, сам создает в стране атмосферу базарной свары. У него уже не осталось союзников: от него отвернулся большой бизнес, он неделями не общается с лидерами своей партии и клянет их почем зря в своем твиттере. Только и осталось у него союзников, что этот самый твиттер и клака безоговорочных сторонников, перед которыми он выступает для поднятия собственного настроения.

Пассионарный конфликт, то и дело срывающийся в драку, - следствие кризиса нынешней партийной системы. Она оказалась неспособна выдвинуть дельных, достойных кандидатов. В политике не произошло смены поколений. Бэби-бумеры утратили связь с реальностью, но уйдут из политики только вперед ногами. Поколения X, Y и Z политикой не интересуются. Система замкнута на самое себя, она не обновляется. Партии уже ни для чего не нужны. А избиратель ушел в блогосферу. Когда нет легитимных, цивилизованных способов повлиять на происходящее, протест принимает радикальные формы.

Вина Дональда Трампа заключается в его беспринципности, отсутствии у него твердых убеждений или сколько-нибудь адекватного понимания происходящего и в неумении признать сложность стоящих перед страной проблем. Он, в конце концов, сам проблема для страны.

В России на происходящее за океаном смотрят под весьма своеобразным углом. РИА "Новости" в одном из первых комментариев спроецировало события в Шарлотсвилле на собственную злобу дня. Под раздачу попали "переписывающие коллективную память" либералы, которых агентство ассоциирует с американскими разрушителями памятников, а также Украина, где "в рамках борьбы с проклятым прошлым тоже начали рушить памятники - и получили вполне кровавый результат". О тех, кто защищал памятники, пишется со сдержанной симпатией.

А в ток-шоу Первого канала "Время покажет" сопредседатель партии "Демократический выбор" Сергей Григоров долго ностальгически вспоминал фильм "Унесенные ветром", мягко осуждая рабство (мол, какую страну потеряли), а потом вдруг откуда-то вынул и развернул, к вящему восторгу аудитории, флаг Конфедерации. (А ведь его не только принести в студию, но и добыть где-то надо было.) В той же программе прозвучала броская формула "украинизация Америки". Произнес ее профессор ВШЭ Александр Домрин. Это явная домашняя заготовка. Вероятно, г-н Домрин хотел сказать, что в Америке начинается свой майдан. Но сказал он больше, чем хотел.

Комментаторы, которым я благодарен за эти наблюдения, делают вывод: Россия объявила Америке гибридную войну на ее территории. Думаю, Москве очень хотелось бы приписать себе сомнительную заслугу в разжигании внутриамериканского конфликта. Но поиски "русского следа" пока указывают лишь на идейную близость. Путин - кумир американских неонацистов, Башар Асад в их глазах непобедимый герой сопротивления американскому диктату. Почему бы не половить щуку в этой мутной водице? Когда-то у КГБ это неплохо получалось. Но сегодня Россия еще не поняла, выгодна ли ей американская смута. Да и предприятие это слишком рискованное.

Комментарии 68 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Владимир Абаринов, 25.08.2017
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