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Рассказывая в середине июля работникам Лебединского ГОКа о своей встрече с президентом США, Владимир Путин выразился следующим образом:

Все-таки сегодняшний американский президент не такой, он реагирует на собеседника, на аргументы, дискутирует. Даже если ему чего-то не нравится или он с чем-то не согласен, задает вопросы, реагирует на аргументы собеседника, это важно. Я считаю, что это положительно.

Так говорят об олигофренах или аутистах.

Сам Трамп описывал встречу с Путиным в свойственных ему гиперболах, о своем разговоре тет-а-тет с российским президентом, к которому он направился с другого конца длинного обеденного стола, говорил нервно и невразумительно. А тут еще выяснилось, что по дороге из Гамбурга Трамп самолично продиктовал текст заявления своего сына о его встрече с адвокатом Натальей Весельницкой. Пресс-служба Белого Дома объяснила, что президент "конечно, не диктовал - он вносил свои предложения, как сделал бы любой отец". Учитывая общую заинтересованность президентов в ликвидации скандала, можно предположить, что они согласовали свои подходы. Во всяком случае, со стороны это выглядит именно так.

Далее началось ожидание голосования в Конгрессе по законопроекту о санкциях. Сомнений в том, что закон будет принят, не было. 25 июля Дональд Трамп дал интервью The Wall Street Journal. "Вы наложите вето на закон о санкциях против России?" - спросил его журналист. "Я его еще не видел в окончательном варианте, - ответил Трамп. - Конгресс, если он ведет переговоры, заключает худшие сделки, какие я только видел. Я заключаю хорошие сделки, плохих не заключаю. Но я еще не видел. Надо посмотреть".

Иными словами, президент пожаловался, что Конгресс связывает ему руки, лишает возможности вступать в политический торг с Москвой.

В тот же день нижняя палата, а двумя днями позже Сенат подавляющим большинством приняли закон. Ровно на следующий день, 28 июля, МИД Росссии объявил контрсанкции. На вопрос, почему в Москве не дождались подписи президента Трампа, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил заковыристо, но понятно: "Чисто механистически в дальнейшем фактически автоматом и де-факто этот законопроект примет форму закона, даже если президент США это не подпишет".

Песков имел в виду, что при таком раскладе голосов Конгресс легко преодолеет президентское вето. Но он считает ниже своего достоинства выражаться проще.

Госсекретарь Тиллерсон тоже не стал дожидаться решения президента и опубликовал свое заявление 29 июля:

Практически единогласное голосование за закон о санкциях в Конгрессе выражает твердую волю американского народа, который хочет видеть, что Россия предпринимает шаги к улучшению отношений с Соединенными Штатами. Мы надеемся, что сотрудничество между двумя странами по крупнейшим глобальным проблемам будет продолжено, и необходимость в санкциях отпадет.

Нельзя не увидеть, что этот текст вводит публику в заблуждение. Закон о санкциях принят вовсе не для того, чтобы побудить Россию к улучшению отношений с США, и их отмена никак от сотрудничества по глобальным проблемам не зависит.

1 августа в Госдепе произошел редчайший случай: Рекс Тиллерсон участвовал в пресс-брифинге, на котором развил свою мысль:

Как я указывал в своей первой поездке в Москву на встрече с президентом Путиным и на последующих встречах, отношения находятся в самой низкой после окончания холодной войны точке и могут стать еще хуже. И вопрос, я считаю, заключается в следующем: ухудшатся ли они или мы сможем удержать их в состоянии некоторой стабильности и продолжим поиск путей к учету взаимных интересов, путей, которые позволят нам взаимодействовать, не превращая наши разногласия в открытые конфликты? В качестве примера такого взаимодействия Тиллерсон назвал соглашение о зонах деэскалации в Сирии.

2 августа президент подписал закон. При этом он не преминул отметить, что Конгресс "вторгается в компетенцию исполнительной власти, ставит в невыгодное положение американские компании и наносит ущерб интересам наших европейских союзников". Тем не менее он подписывает закон "ради национального единства". Далее следует дословное повторение процитированной выше формулы из заявления Рекса Тиллерсона. И наконец, заключительный аккорд:

Я создал потрясающую компанию, которая стоит многие миллиарды долларов. В значительной мере по этой причине я и был избран. Как президент я могу заключать с иностранными государствами гораздо более выгодные сделки, чем Конгресс.

Похоже на Ивана Бездомного, которому сделали укол снотворного в клинике: "Ну и очень хорошо... Сами же за все и поплатитесь. Я предупредил, а там как хотите!"

6 августа Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон встретились в Маниле. Госсекретарь ее не комментировал, а Лавров отчитался перед журналистами:

Его прежде всего интересовали (он начал с этого) подробности решений, которые были вынужденно нами приняты в ответ на принятый закон с антироссийскими санкциями в Конгрессе США. Мы эти разъяснения дали. Собственно говоря, это было сделано на основе интервью Президента России В.В. Путина телеканалу "Россия". Там все было подробно сказано, разъяснены причины решений, которые мы приняли после длительного ожидания того, что США все-таки не пойдут по пути конфронтации. Но, к сожалению, русофобская настроенность членов Конгресса помешала этому сбыться.

В последней фразе заключена пиар-версия происходящего, которую с энтузиазмом развивает российская пропаганда.

Республиканцы, объединившись с демократами, единым фронтом выступают против Дональда Трампа - человека, за которого проголосовал американский избиратель.

Это цитата из комментария Ольги Туханиной на сайте государственного агентства РИА "Новости". В унисон с ней поет кинорежиссер Карен Шахназаров:

А Трамп, когда он подписал законопроект о санкциях, он просто капитулировал перед истеблишментом. Это была ошибка. Ему надо было брать пример с Ленина, который, бывало, вел политику против всех - и побеждал.

Антинародные правящие круги, президент-заложник... Раньше были "пещерный антикоммунизм" и "зоологический антисоветизм" - теперь "русофобия". Видимо, с точки зрения Туханиной и Шахназарова, членов Конгресса никто не избирал, они пробрались туда тихой сапой, чтобы вставлять палки в колеса президенту и вредить российско-американским отношениям. Президент Трамп думает точно так же. Он грозится наказать штаты, чьи представители в Конгрессе ходят не в ногу.

Замечателен и заголовок текста Туханиной: "Хватит обижаться. Давайте сами обижать Америку". Это своего рода шедевр:

Наказывать Америку нужно не затем, чтобы сделать ей плохо в любом случае. Нужно сделать ей плохо так, чтобы она не лезла... Чем больше у американских политиков будет проблем на своих границах и внутри своей страны, тем меньше они будут лезть во внешние дела.

Какие тут "пути взаимодействия"! Вредить надо изо всех сил, провоцировать внутреннюю смуту. По этому пути Москва, как мы знаем, очень даже продвинулась, финансируя праворадикальные партии и развернув массированную пропаганду.

На фоне такой агрессивной риторики странно выглядят сообщения о том, что Госдеп Тиллерсона оставил без употребления выделенные Конгрессом средства на противодействие российской пропаганде. Речь идет о финансировании так называемого Центра глобального вовлечения (Global Engagement Center) - межведомственной структуры под эгидой Госдепа, призванной объединять и координировать деятельность федеральных ведомств по информационному противодействию терроризму. В декабре прошлого года функции центра были расширены посредством поправки к закону об ассигнованиях на оборону: в его задачи вошла борьба с российской пропагандой за пределами США. Центр получил на эту борьбу 60 миллионов долларов. На борьбу с пропагандой террористов Конгресс ассигновал около 20 миллионов.

Эти деньги остаются неиспользованными и в сентябре, когда закончится финансовый год, вернутся в федеральный бюджет. На вопрос о том, почему Госдеп не тратит их, бывшее старшее должностное лицо департамента отвечает: чтобы не злить Москву. Трогательная забота о нервах Москвы на фоне призывов вредить Америке, "чтоб не лезла".