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новость Минобороны продаст под застройку участок возле "Лосиного острова"

21.08.2017
Арсенал на улице Вешних Вод. Фото: gazeta-yaroslavsky.ru
Арсенал на улице Вешних Вод. Фото: gazeta-yaroslavsky.ru
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Минобороны планирует продать под застройку участок в Москве площадью 159 гектаров, треть из которых входит в природоохранную зону национального парка "Лосиный остров". Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на неназванных девелоперов и чиновника мэрии Москвы.

На продажу выставляется территория в районе дом 4 по улице Вешних вод, где расположен, в частности, артиллерийский арсенал XIX века. Это здание не значится в реестре объектов культурного наследия Москвы. Всего на участке 110 строений.

При этом 40 гектаров из предложенной площади находятся в границах охраняемой зоны "Лосиного острова". Партнер адвокатского бюро А2 Михаил Корджев пояснил изданию, что в ходе межевания территорию могут вывести из охраняемой зоны.

Стартовую цену всего участка Минобороны источники издания оценили в 30 миллиардов рублей. На участке можно построить 3,5–4,5 миллиона кв. м недвижимости.

Однако застроить участок целиком скорее всего не получится. Московские власти рассчитывают разместить на трети существующего участка на улице Вешних Вод, примерно на 53 га, зону рекреации, аналогичную ВДНХ. "В мэрии считают, что архитектурная концепция не должна быть типовой, а развивать сам проект должен консорциум инвесторов", - сообщил чиновник мэрии.

Официальных комментариев в столичной мэрии изданию получить не удалось. В подведомственном Минобороны АО "Гарнизон", которое по данным издания занимается реализацией участка, заявили, что считают "нецелесообразным публично обсуждать подробности коммерческой деятельности, в частности реализацию имущества или участков".

Артиллерийский склад был организован на улице Вешних вод в 1875 году. К 1917 году на огромной территории построили более 160 зданий и сооружений - пороховые погреба, сараи, казармы, баню, конюшни. Появилась своя электростанция и водонапорная башня, была проложена железнодорожная ветка. Во время Второй мировой войны на Центральной военной базе 36, как тогда называлась часть, проводилось сортировка оружия и боеприпасов, поступавших с заводов, а также ремонт различных видов военной техники.

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21.08.2017
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