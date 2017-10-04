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До конца года чеченский Фонд имени Ахмата Кадырова выделит около 800 тысяч долларов на помощь на помощь мусульманским беженцам-рохинджа. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на члена Совета Федерации от Чечни Зияда Сабсаби.

Сабсаби по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова лично проинспектировал лагеря беженцев в Бангладеш и сразу подал через российское посольство заявку на разрешение деятельности фонда в этой стране. Однако Дакка неохотно аккредитует благотворительные организации, так как полагает, что возросшие объемы помощи привлекут новых беженцев. Тем не менее,по словам Сабсаби, с 15 октября фонд сможет приступить к работе.

Фонд уже закупил для беженцев одежду, ковры, продукты питания и стройматериалы, отметил Сабсаби. Вопрос о выделении денег на помощь рохинджа в следующем году будет решаться в зависимости от развития ситуации.

Беженцами из Мьянмы уже стали более полумиллиона человек, при этом их число продолжает расти, заявил глава делегации Международного комитета Красного Креста в Бангладеш Ихтияр Асланов. Правительство Мьянмы сообщило, что готово начать принимать беженцев назад, но только тех, кто покинул страну в течение последнего года. Власти Бангладеш, в свою очередь, настаивают на том, чтобы Мьянма приняла обратно все 800 тысяч рохинджа, которые прибыли с территории соседнего государства за последние 20 лет.

3 сентября в Москве у посольства Мьянмы прошел несогласованный митинг мусульман, собравший около 2 тысяч участников, собравшихся после призывов в соцсетях. Полиция ограничивалась призывами не выходить на проезжую часть. Попыток разгона акции и задержания демонстрантов силовики не предпринимали. В тот же день в Махачкале состоялось несогласованное протестное шествие. В нем также приняли участие около 2 тысяч человек. Эта акция также завершилась без задержаний.

4 сентября в Грозном прошел митинг в защиту рохинджи, организованный администрацией главы Чечни. Он собрал до 150 тысяч участников. Перед собравшимися выступил лично Кадыров. Чиновники обязывали жителей столицы региона явиться на акцию, даже если те выехали из города в отпуск. В грозненских школах отменили уроки, а от педагогов потребовали привести на митинг как учащихся 9-11 классов, так и их родителей. Студентов также сняли с занятий, а бюджетников освободили от работы, чтобы те явились на акцию.

Однако в Москве в тот же день у посольства Мьянмы прошли задержания. При этом митинга мусульмане не проводили - по их собственным словам, они пришли подписать обращение к послу южноазиатской страны.

6 сентября московские власти отказались согласовать пикет в поддержку рохинджа у посольства Мьянмы. Чиновники заявили, будто у посольства недостаточно места для 200 заявленных участников и это повлечет угрозу жизни граждан.

10 сентября в Петербурге на Дворцовой площади были задержаны около 130 участников несогласованного митинга в поддержку рохинджа. В тот же день Кадыров заявил, что акции на эту тему сейчас не актуальны, так как мировая общественность уже обратила внимание на трагедию беженцев. "Никакой надобности в митингах в настоящее время нет. Если бы они были нужны, я предоставил бы центральную площадь Грозного, создал бы необходимые условия, - написал глава Чечни в своем инстаграме. - Я обращаюсь к своим братьям и сестрам - мусульманам во всей России - с просьбой не поддаваться чьей-то агитации и не дать использовать себя в чьих-то интересах". По словам Кадырова, сейчас рохинджа нужна гуманитарная поддержка.