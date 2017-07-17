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Также: Чечня, Регионы, Президент, США, Ядерное оружие, Война, Россия, Мир, Оружие, Политика | Персоны: Дмитрий Песков, Рамзан Кадыров

новость Песков: Слова Кадырова про "поставить мир раком" "выдраны из контекста"

17.07.2017
Рамзан Кадыров и Дмитрий Песков. Фото: chechnya.gov.ru
Рамзан Кадыров и Дмитрий Песков. Фото: chechnya.gov.ru
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статья Статья

Независимый ставленник

Геев у него нет, а если есть, то "заберите в Канаду, чтобы очистили кровь". Что же касается Америки, то это "не такое сильное государство, чтобы мы рассматривали его как врага России". Пентагон может снести Россию с лица земли, но тогда "автоматически наши ядерные ракеты полетят, и мы весь мир перевернем, раком поставим".

Илья Мильштейн
17.07.2017

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал "выдранными из контекста" слова главы Чечни Рамзана Кадырова о готовности "поставить раком весь мир" в случае ядерной войны. Об этом сообщает РБК.

"Там действительно были достаточно жесткие рассуждения, но их надо рассматривать в контексте. И если рассматривать в контексте, то ничего из ряда вон выходящего сказано не было", - заявил Песков. Он добавил, что слова Кадырова часто "выдирают из контекста".

15 июля вышло интервью главы Чечни американскому кабельному телеканалу HBO. Кадыров назвал политику США "антироссийской" и заявил, что имеет "хорошую армию" и "готов отдать жизнь за Россию". "Америка не такое сильное государство, чтобы мы рассматривали его как врага России, - отметил глава Чечни. -У нас сильное государство и ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушат, автоматически наши ядерные ракеты полетят, и мы весь мир перевернем, раком поставим".

В тот же день, как сообщало "Эхо Москвы", министр печати и национальной политики Чечни Джамбулат Умаров назвал заявление Кадырова "совершенно искренним экспромтом". "Рамзан Кадыров не тот человек, который специально, заранее, предварительно что-то готовит", - заметил чиновник. Он добавил, что понимает "импульсивность" главы Чечни, "который, как и любой мусульманин, соответствующим образом реагирует на политику США".

Комментарии 31 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
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